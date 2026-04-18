Türk tiyatrosunun usta ismine veda! O koltuk hep boş kalacak

Bursa’da 81 yaşında hayatını kaybeden Türkiye’nin ilk kadın devlet tiyatrosu müdürü, sanatçı ve tiyatrocu Feyha Çelenk için uzun yıllar emek verdiği Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosu Sahnesi’nde tören düzenlendi.

"ANNEMİN SON SAHNESİNDE ONA YOLDAŞ OLDUNUZ"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende Feyha Çelenk’in yaşamından kesitlerin yer aldığı kısa film izlendi.

Törende konuşan sanatçının kızı Fatma Çelenk, "Annemin son sahnesinde ona yoldaş oldunuz. Annem son dönemlerini büyük gururlarla geçirdi. Bir sanat kitaplığına adının verilmesi onu çok mutlu etmişti. İki hafta önce bana, ‘Geriye dönüp baktığımda yaşadığım hayata dair gözüm arkada kalmadı, çok huzurluyum’ demişti. Ben de bu yüzden huzurluyum" dedi.

Rıza Tamer'in ölümünün ardından o sözler gündem oldu! "Cehennemin kapısında bekliyor olacağım"

"BİR KOLTUĞU HEP ONUN ANISINA BOŞ BIRAKACAĞIZ"

Bursa Devlet Tiyatrosu Müdürü Sezai Yılmaz ise "Feyha Çelenk bugün sadece Bursa için değil, Türk tiyatrosunun en güzide sanatçılarından biridir. Sadece sanatçı kimliğiyle değil, insan olarak da çevresine çok şey kazandıran annemiz, ablamız Feyha Çelenk için toplanmış bulunuyoruz. Bazı değerler vardır; çok fazla konuşmasanız da görüşmeseniz de onların varlığı sizi her zaman ayakta tutar. Bundan sonra salonumuzda bir koltuğu hep onun anısına boş bırakacağız. Ayrıca yıllar önce başrolünde oynadığı ‘Çalıkuşu’ oyununu tekrar sahneye koyacağız" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından sevenleri, sahnede sanatçının tabutu başında vedalaştı. (DHA)