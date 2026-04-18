Türk tiyatrosunun usta ismine veda! O koltuk hep boş kalacak

Bursa’da, Türkiye’nin ilk kadın devlet tiyatrosu müdürü olan usta oyuncu Feyha Çelenk için veda töreni düzenlendi. Çelenk’in uzun yıllar emek verdiği sahnede, anısını yaşatmak amacıyla bir koltuğun bundan sonra sürekli boş bırakılacağı açıklandı.

Bursa’da 81 yaşında hayatını kaybeden Türkiye’nin ilk kadın devlet tiyatrosu müdürü, sanatçı ve tiyatrocu Feyha Çelenk için uzun yıllar emek verdiği Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosu Sahnesi’nde tören düzenlendi.

"ANNEMİN SON SAHNESİNDE ONA YOLDAŞ OLDUNUZ"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende Feyha Çelenk’in yaşamından kesitlerin yer aldığı kısa film izlendi.

Törende konuşan sanatçının kızı Fatma Çelenk, "Annemin son sahnesinde ona yoldaş oldunuz. Annem son dönemlerini büyük gururlarla geçirdi. Bir sanat kitaplığına adının verilmesi onu çok mutlu etmişti. İki hafta önce bana, ‘Geriye dönüp baktığımda yaşadığım hayata dair gözüm arkada kalmadı, çok huzurluyum’ demişti. Ben de bu yüzden huzurluyum" dedi.

Rıza Tamer'in ölümünün ardından o sözler gündem oldu! "Cehennemin kapısında bekliyor olacağım"Rıza Tamer'in ölümünün ardından o sözler gündem oldu! "Cehennemin kapısında bekliyor olacağım"

"BİR KOLTUĞU HEP ONUN ANISINA BOŞ BIRAKACAĞIZ"

Bursa Devlet Tiyatrosu Müdürü Sezai Yılmaz ise "Feyha Çelenk bugün sadece Bursa için değil, Türk tiyatrosunun en güzide sanatçılarından biridir. Sadece sanatçı kimliğiyle değil, insan olarak da çevresine çok şey kazandıran annemiz, ablamız Feyha Çelenk için toplanmış bulunuyoruz. Bazı değerler vardır; çok fazla konuşmasanız da görüşmeseniz de onların varlığı sizi her zaman ayakta tutar. Bundan sonra salonumuzda bir koltuğu hep onun anısına boş bırakacağız. Ayrıca yıllar önce başrolünde oynadığı ‘Çalıkuşu’ oyununu tekrar sahneye koyacağız" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından sevenleri, sahnede sanatçının tabutu başında vedalaştı. (DHA)

Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma sistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Bu ülke yok oluyor: Tarihin ilk toplu ulusal göçü gerçekleşiyor
Ülkeleri yok oluyor
Tüm ülke nüfusu göç ediyor
Magazin
Film sahnelerini aratmadı! Ünlü oyuncu evine giren hırsızı yere serdi
Film sahnelerini aratmadı! Ünlü oyuncu evine giren hırsızı yere serdi
Ünlü şarkıcıdan kötü haber! Hasta yatağından seslendi
Ünlü şarkıcıdan kötü haber! Hasta yatağından seslendi