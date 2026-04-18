Ünlü şarkıcıdan kötü haber! Hasta yatağından seslendi

Ünlü şarkıcıdan kötü haber! Hasta yatağından seslendi
Ünlü şarkıcı Zayn Malik, hayranlarını üzen bir gelişmeyle gündeme geldi. Malik, hastaneden yaptığı paylaşımla sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Ünlü şarkıcı Zayn Malik, yeni albümü Konnakol'un çıkış gününde sosyal medya hesabından hastane yatağında bir fotoğraf paylaştı.

Beklenmedik bir hastalık nedeniyle zor bir süreçten geçtiğini duyuran ünlü şarkıcının paylaşımı, hayranları arasında endişe yarattı.

unlu-sarkicidan-kotu-haber-hasta-yatagindan-seslendi-1.jpg

"BEKLENMEDİK ŞEKİLDE İYİLEŞİYORUM"

Ünlü şarkıcı, yaptığı açıklamada hayranlarına teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

"Sevginiz ve desteğiniz için hepinize her zaman teşekkür ederim. Uzun bir hafta oldu ve beklenmedik şekilde hala iyileşiyorum. Bu hafta sizi göremeyeceğim için üzgünüm."

Malik, tedavi sürecinde kendisiyle ilgilenen doktorlar, hemşireler ve kardiyoloji ekibine de teşekkür etti.

unlu-sarkicidan-kotu-haber-hasta-yatagindan-seslendi-1.webp

Yeraltı dizisi için karar verildi: Yayından kaldırılacak mı?Yeraltı dizisi için karar verildi: Yayından kaldırılacak mı?

HASTALIĞINA İLİŞKİN DETAY PAYLAŞILMADI

Zayn Malik’in hangi nedenle hastaneye kaldırıldığı konusunda ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan ünlü şarkıcının önümüzdeki günlerde New York’taki bir etkinlikte sahne alması ve yıl içinde ilk solo turnesine çıkması planlanıyor. Ancak yaşanan sağlık sürecinin bu programı etkileyip etkilemeyeceği bilinmiyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma sistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Bu ülke yok oluyor: Tarihin ilk toplu ulusal göçü gerçekleşiyor
Ülkeleri yok oluyor
Tüm ülke nüfusu göç ediyor
Film sahnelerini aratmadı! Ünlü oyuncu evine giren hırsızı yere serdi
Film sahnelerini aratmadı! Ünlü oyuncu evine giren hırsızı yere serdi
Rıza Tamer'in ölümünün ardından o sözler gündem oldu! "Cehennemin kapısında bekliyor olacağım"
Rıza Tamer'in ölümünün ardından o sözler gündem oldu! "Cehennemin kapısında bekliyor olacağım"