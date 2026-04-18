Ünlü şarkıcıdan kötü haber! Hasta yatağından seslendi

Ünlü şarkıcı Zayn Malik, yeni albümü Konnakol'un çıkış gününde sosyal medya hesabından hastane yatağında bir fotoğraf paylaştı.

Beklenmedik bir hastalık nedeniyle zor bir süreçten geçtiğini duyuran ünlü şarkıcının paylaşımı, hayranları arasında endişe yarattı.

"BEKLENMEDİK ŞEKİLDE İYİLEŞİYORUM"

Ünlü şarkıcı, yaptığı açıklamada hayranlarına teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

"Sevginiz ve desteğiniz için hepinize her zaman teşekkür ederim. Uzun bir hafta oldu ve beklenmedik şekilde hala iyileşiyorum. Bu hafta sizi göremeyeceğim için üzgünüm."

Malik, tedavi sürecinde kendisiyle ilgilenen doktorlar, hemşireler ve kardiyoloji ekibine de teşekkür etti.

HASTALIĞINA İLİŞKİN DETAY PAYLAŞILMADI

Zayn Malik’in hangi nedenle hastaneye kaldırıldığı konusunda ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan ünlü şarkıcının önümüzdeki günlerde New York’taki bir etkinlikte sahne alması ve yıl içinde ilk solo turnesine çıkması planlanıyor. Ancak yaşanan sağlık sürecinin bu programı etkileyip etkilemeyeceği bilinmiyor.