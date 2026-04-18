Film sahnelerini aratmadı! Ünlü oyuncu evine giren hırsızı yere serdi

Hollywood’da yaşanan olay film sahnelerini aratmadı. Ünlü oyuncu Dylan Sprouse, gece yarısı evine giren hırsızı etkisiz hale getirerek polise teslim etti.

Hollywood Hills’te sabaha karşı 00.30 sıralarında yaşanan olayda, Barbara Palvin, eşi Dylan Sprouse ile birlikte evlerinde bir kişinin bulunduğunu fark etti.

Palvin’in durumu fark etmesi üzerine 911’i arayarak yetkililere ihbarda bulunduğu bildirildi.

İddiaya göre Dylan Sprouse, evine giren hırsızla karşı karşıya geldi. Ünlü oyuncunun, hırsızı yere sererek polis gelene kadar kontrol altında tuttuğu belirtildi.

POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Kısa sürede adrese ulaşan Los Angeles Polis Departmanı (LAPD) ekipleri, şüpheliyi olay yerinde kelepçeleyerek gözaltına aldı. Görüntülerde, şüphelinin kirli kıyafetler giydiği ve olay yerinde bir kaykay bulunduğu görüldü.

Kaynaklara göre Dylan Sprouse’un olay sırasında yanında silah bulunduğu ve şüpheliyi bir süre bu şekilde kontrol altında tuttuğu ileri sürüldü. Oyuncunun, polis gelene kadar şüpheliyi etkisiz halde tuttuğu aktarıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yetkililer olayın “izinsiz giriş” olarak değerlendirildiğini, ancak şüphelinin mevcut yakalama kararı nedeniyle gözaltına alındığını açıkladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma sistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Bu ülke yok oluyor: Tarihin ilk toplu ulusal göçü gerçekleşiyor
Ülkeleri yok oluyor
Tüm ülke nüfusu göç ediyor
Magazin
Ünlü şarkıcıdan kötü haber! Hasta yatağından seslendi
Ünlü şarkıcıdan kötü haber! Hasta yatağından seslendi
Rıza Tamer'in ölümünün ardından o sözler gündem oldu! "Cehennemin kapısında bekliyor olacağım"
Rıza Tamer'in ölümünün ardından o sözler gündem oldu! "Cehennemin kapısında bekliyor olacağım"