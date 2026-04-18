Film sahnelerini aratmadı! Ünlü oyuncu evine giren hırsızı yere serdi

Hollywood Hills’te sabaha karşı 00.30 sıralarında yaşanan olayda, Barbara Palvin, eşi Dylan Sprouse ile birlikte evlerinde bir kişinin bulunduğunu fark etti.

Palvin’in durumu fark etmesi üzerine 911’i arayarak yetkililere ihbarda bulunduğu bildirildi.

İddiaya göre Dylan Sprouse, evine giren hırsızla karşı karşıya geldi. Ünlü oyuncunun, hırsızı yere sererek polis gelene kadar kontrol altında tuttuğu belirtildi.

POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Kısa sürede adrese ulaşan Los Angeles Polis Departmanı (LAPD) ekipleri, şüpheliyi olay yerinde kelepçeleyerek gözaltına aldı. Görüntülerde, şüphelinin kirli kıyafetler giydiği ve olay yerinde bir kaykay bulunduğu görüldü.

Kaynaklara göre Dylan Sprouse’un olay sırasında yanında silah bulunduğu ve şüpheliyi bir süre bu şekilde kontrol altında tuttuğu ileri sürüldü. Oyuncunun, polis gelene kadar şüpheliyi etkisiz halde tuttuğu aktarıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yetkililer olayın “izinsiz giriş” olarak değerlendirildiğini, ancak şüphelinin mevcut yakalama kararı nedeniyle gözaltına alındığını açıkladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.