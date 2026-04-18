Rıza Tamer'in ölümünün ardından o sözler gündem oldu! "Cehennemin kapısında bekliyor olacağım"

2004 yılında katıldığı Popstar Türkiye yarışmasıyla adını duyuran ve son yıllarda çıkardığı “Benden Sonra” şarkısıyla yeniden geniş kitlelere ulaşan Rıza Tamer, 43 yaşında hayatını kaybetti.

Rıza Tamer’in geçmişte yaptığı açıklamalar, vefatının ardından yeniden gündeme geldi. Boşandıktan sonra uzun süre zor günler geçirdiğini dile getiren sanatçı, aylar önce yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kimsesizler evinde kaldım, aşk evliliği yaptım. Param yoktu boşandık. Şimdi evlenmiş çok mutlu olsun. Halk beni betondan kaldırdı. Onlara her zaman bir borcum var. Rabbim, onlara olan borcumu ödemeyi nasip etsin."

"BU DÜNYADA YAPACAK ÇOK BİR ŞEY KALMADI BANA"

Eşinden ayrıldıktan sonra bir dönem sokak şarkıcılığı yaptığı bilinen Tamer, sözlerine şöyle devam etmişti:

"Bu dünyada yapacak çok bir şey kalmadı bana. Acılarımı çektim geriye kalan acılarımı gülerek anlatıyorum. Fakat diğer dünyada cehennemin kapısında bekliyor olacağım.

Bana doğru sarışın mavi gözlü kadın gelecek. Ona ‘Ben dünyada neden senden başka bir kadına dokunmadım biliyor musun? Sırf seni bu kapıda bekleyebilmek için aşkına sahip çıktım. Senin o paraya sattığın aşka sahip çıktım' diyeceğim."

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

Şarkıcı Rıza Tamer, reçeteli ilaçlarını içtikten bir süre sonra fenalaştı. Durumun bildirilmesi üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi evinde yapılan Tamer, arkadaşı Ş.T.E. eşliğinde ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Tamer, buradaki müdahalenin ardından ilçedeki özel bir hastaneye sevk edildi. 43 yaşındaki ünlü şarkıcı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Şarkıcının ölümünün şüpheli bulunması üzerine Cumhuriyet savcısı tarafından inceleme yapıldı. Cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.