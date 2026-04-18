Rıza Tamer'in ölümünün ardından o sözler gündem oldu! "Cehennemin kapısında bekliyor olacağım"

Popstar yarışmasıyla tanınan şarkıcı Rıza Tamer’in 43 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından, aylar önce yaptığı açıklamalar yeniden gündem oldu.

2004 yılında katıldığı Popstar Türkiye yarışmasıyla adını duyuran ve son yıllarda çıkardığı “Benden Sonra” şarkısıyla yeniden geniş kitlelere ulaşan Rıza Tamer, 43 yaşında hayatını kaybetti.

Rıza Tamer’in geçmişte yaptığı açıklamalar, vefatının ardından yeniden gündeme geldi. Boşandıktan sonra uzun süre zor günler geçirdiğini dile getiren sanatçı, aylar önce yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kimsesizler evinde kaldım, aşk evliliği yaptım. Param yoktu boşandık. Şimdi evlenmiş çok mutlu olsun. Halk beni betondan kaldırdı. Onlara her zaman bir borcum var. Rabbim, onlara olan borcumu ödemeyi nasip etsin."

"BU DÜNYADA YAPACAK ÇOK BİR ŞEY KALMADI BANA"

Eşinden ayrıldıktan sonra bir dönem sokak şarkıcılığı yaptığı bilinen Tamer, sözlerine şöyle devam etmişti:

  • "Bu dünyada yapacak çok bir şey kalmadı bana. Acılarımı çektim geriye kalan acılarımı gülerek anlatıyorum. Fakat diğer dünyada cehennemin kapısında bekliyor olacağım.
  • Bana doğru sarışın mavi gözlü kadın gelecek. Ona ‘Ben dünyada neden senden başka bir kadına dokunmadım biliyor musun? Sırf seni bu kapıda bekleyebilmek için aşkına sahip çıktım. Senin o paraya sattığın aşka sahip çıktım' diyeceğim."

Deniz Seki'den Rıza Tamer'e yürek yakan veda! "Tam ayağa kalkmışken…"Deniz Seki'den Rıza Tamer'e yürek yakan veda! "Tam ayağa kalkmışken…"

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

Şarkıcı Rıza Tamer, reçeteli ilaçlarını içtikten bir süre sonra fenalaştı. Durumun bildirilmesi üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi evinde yapılan Tamer, arkadaşı Ş.T.E. eşliğinde ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Tamer, buradaki müdahalenin ardından ilçedeki özel bir hastaneye sevk edildi. 43 yaşındaki ünlü şarkıcı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Şarkıcının ölümünün şüpheli bulunması üzerine Cumhuriyet savcısı tarafından inceleme yapıldı. Cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma sistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Bu ülke yok oluyor: Tarihin ilk toplu ulusal göçü gerçekleşiyor
Ülkeleri yok oluyor
Tüm ülke nüfusu göç ediyor
Türk tiyatrosunun usta ismi hayatını kaybetti
Türk tiyatrosunun usta ismi hayatını kaybetti
Yılmaz Erdoğan'dan Caner Erkin itirafı! O sözler gündem olmuştu
Yılmaz Erdoğan'dan Caner Erkin itirafı! O sözler gündem olmuştu