Deniz Seki'den Rıza Tamer'e yürek yakan veda! "Tam ayağa kalkmışken…"

Deniz Seki'den Rıza Tamer'e yürek yakan veda! "Tam ayağa kalkmışken…"
Popstar yarışmasıyla tanınan şarkıcı Rıza Tamer hayatını kaybetti. Tamer’in vefatının ardından yarışmada jüri üyeliği yapan Deniz Seki, duygusal bir veda mesajı paylaştı.

Katıldığı Popstar yarışmasıyla tanınan şarkıcı Rıza Tamer’den acı haber geldi. Dün akşam saatlerinde menajerinin Bodrum Konacık Mahallesi’ndeki evinde rahatsızlanan Tamer, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tamer’in vefatı, sanat camiasında büyük üzüntü yarattı.

Son Dakika | Rıza Tamer hayatını kaybettiRıza Tamer hayatını kaybetti

DENİZ SEKİ’DEN DUYGUSAL VEDA

Popstar yarışmasında jüri üyeliği yapan Deniz Seki, Rıza Tamer’in vefatının ardından sosyal medya hesabından bir veda mesajı paylaştı.

Deniz Seki paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

  • "Bazen hayat, tam sesini bulmuşken susturur insanı… Rıza Tamer’i kaybetmişiz. Ah Rıza; acılarıyla, yaralarıyla ama en çok da sesiyle dokundu bize.
  • Yolculuğa uzaktan değil, kalpten tanıklık ettim. Bir insanın küllerinden doğmaya çalışmasını izlemek… Ve tam ayağa kalkmışken onu kaybetmek…
  • Bazı hikayeler yarım kalmaz, içimize yazılır. Sesin burada, bizde, şarkılarında yaşamaya devam edecek. Huzurla uyu."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

