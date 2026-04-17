Aslı Bekiroğlu gözyaşlarıyla açıkladı! "Doktorlar da ne yapacaklarını bilmiyorlar"

7. ameliyatını olan ve uzun süredir tedavi gören oyuncu Aslı Bekiroğlu, taburcu olmayı beklerken aldığı kötü haberi gözyaşlarıyla anlattı.

Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, gözyaşları içinde bir video paylaştı. Uzun süredir tedavi gören Bekiroğlu, taburcu olmayı beklerken kötü bir haber aldığını duyurdu.

Aslı Bekiroğlu, rahminden miyom aldırmak için geçirdiği ameliyat sırasında yaşanan komplikasyonlar nedeniyle ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalmıştı. Yanlışlıkla bağırsağının kesildiğini belirten oyuncu, bu süreçte toplam yedi operasyon geçirmek zorunda kaldı.

Yaşadıklarının doktor hatasından kaynaklandığını öne süren oyuncu, bu nedenle hastaneye dava açtığını da daha önce duyurmuştu.

"BUGÜN ÇIKACAĞIMI SANMIŞTIM FAKAT ÇIKAMIYORUM"

Geçtiğimiz günlerde tedavi gördüğü hastaneden kısa süreli izin alarak dışarı çıkan ve sağlık durumunun iyiye gittiğini belirten Bekiroğlu, taburcu olmayı bekliyordu. Ancak kötü haber geldi.

Gözyaşları içinde bir video paylaşan Bekiroğlu, "Bugün çıkacağımı sanmıştım fakat çıkamıyorum, çıkamadığımı öğrendim. Doktorlar da ne yapacaklarını bilmiyorlar, bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Sabancı Özcan Deniz'e 5 milyon lira verdi
