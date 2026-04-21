Rıza Kocaoğlu'na 16 kilo verdiren diyet için doktorlar uyardı! "Ölümcül olabilir"

Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu’nun uyguladığı “su diyeti” tartışma yarattı.

Geçmiş yıllarda fazla kilolarıyla gündeme gelen Kocaoğlu, son dönemde fit görüntüsüyle dikkat çekmişti. 16 kilo verdiğini açıklayan ünlü oyuncu, bu değişimi 3-4 yıldır, her altı ayda bir su diyeti yaparak elde ettiğini ve bu süreçte karaciğer yağlanması ile beyin sisinden kurtulduğunu dile getirmişti.

Ancak uzmanlara göre bu diyetin 2 gün bile uygulanmasının ölümcül sonuçları olabileceği belirtildi.

Hürriyet'ten Fulya Soybaş'ın yazısına göre, İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayça Kaya, su diyetiyle ilgili "Bu diyet hiç kimseye uygun değil. Bırakın 1 haftayı 2 gün bile olsa kimse denememelidir." dedi.

"VÜCUTTA ELEKTROLİT DENGESİZLİĞİ OLUŞUR"

Bu şekilde kilo vermenin sağlıklı olmayacağını söyleyen Kaya, şu ifadeleri kullandı:

"İnsan denilen varlık bütünsel bir organizmadır. Ve bu varlık, hayatını devam ettirebilmek için besine ihtiyaç duyar. Karbonhidrat, protein ve yağlar yani makro besinler ve mineraller, vitaminler ve lifler yani mikro besinler vücuda ancak gıda alımı ile girer. Vücut ihtiyacı olan bu gıdaları almazsa, elbette kilo kaybeder.

Ama bu, sağlıklı bir kilo kaybı olmaz. Çünkü eriyen, vücuttaki su ve kaslardır. Vücutta elektrolit dengesizliği oluşur, ki bu çok ciddi şekilde, kalpte ritim problemlerine, bağırsak ve beynin fonksiyonlarının yavaşlamasına, saç, tırnak benzeri vücut dokularında bozulmaya ve enfeksiyonlara neden olacaktır."

"ONLARI ÖLÜME GÖTÜREBİLİR"

Toplumda geniş kitlelere hitap eden tanınmış kişilerin bu tür açıklamalar yaparken daha dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Kaya, açıklamasına şöyle devam etti: