Madonna konserde kaybetti: Bulana ödül verecek!

Pop müziğin kraliçesi Madonna, geçen hafta sonu Coachella sahnesinde giydiği kıyafetlerin kaybolmasının ardından bulanlara ödül vereceğini açıkladı.

Festival sonrası vintage kostüm parçalarından bazılarının kaybolduğu belirtilirken, Madonna sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bunlar sadece kıyafet değil, tarihimin bir parçası" ifadelerini kullandı.

Kaybolan parçalar arasında, Sabrina Carpenter ile birlikte sahneye çıktığı sürpriz performansta giydiği mor ceket, korse ve elbisenin de bulunduğu öğrenildi.

Madonna paylaşımında, "Umarım iyi niyetli biri bu eşyaları bulur ve ekibimle iletişime geçer" diyerek, kostümlerin güvenli şekilde iade edilmesi karşılığında ödül vereceğini duyurdu.

20 YIL ÖNCE DE AYNI KIYAFETLE SAHNE ALMIŞTI

Bu kıyafetlerin ünlü şarkıcı için ayrı bir anlam taşıdığı öğrenildi. Madonna’nın, aynı botları, korseyi ve ceketi yaklaşık 20 yıl önce de Coachella sahnesinde giydiği ifade edildi.

Sahnedeki konuşmasında, "Bu benim için çok anlamlı, adeta bir döngüyü tamamlamak gibi" diyen Madonna, ayrıca kişisel arşivinden aynı döneme ait bazı eşyaların da kaybolduğunu açıkladı.

Öte yandan polis departmanı, söz konusu kıyafetlerin en son festival alanında bir golf aracının üzerinde görüldüğünü belirtti.

Polis yetkilileri, çantaların kasıtlı olarak çalındığına dair bir bulguya rastlanmadığını, ancak otobüse yüklenmek üzereyken araçtan düşmüş olabileceğini değerlendirdiklerini aktardı.