Madonna konserde kaybetti: Bulana ödül verecek!

Coachella’daki performansının ardından sahne kostümlerinin kaybolduğunu açıklayan Madonna, kıyafetleri bulan ve güvenli şekilde teslim eden kişiye ödül vereceğini duyurdu.

Pop müziğin kraliçesi Madonna, geçen hafta sonu Coachella sahnesinde giydiği kıyafetlerin kaybolmasının ardından bulanlara ödül vereceğini açıkladı.

Festival sonrası vintage kostüm parçalarından bazılarının kaybolduğu belirtilirken, Madonna sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bunlar sadece kıyafet değil, tarihimin bir parçası" ifadelerini kullandı.

Kaybolan parçalar arasında, Sabrina Carpenter ile birlikte sahneye çıktığı sürpriz performansta giydiği mor ceket, korse ve elbisenin de bulunduğu öğrenildi.

Madonna paylaşımında, "Umarım iyi niyetli biri bu eşyaları bulur ve ekibimle iletişime geçer" diyerek, kostümlerin güvenli şekilde iade edilmesi karşılığında ödül vereceğini duyurdu.

Rıza Kocaoğlu'na 16 kilo verdiren diyet için doktorlar uyardı! "Ölümcül olabilir"Rıza Kocaoğlu'na 16 kilo verdiren diyet için doktorlar uyardı! "Ölümcül olabilir"

20 YIL ÖNCE DE AYNI KIYAFETLE SAHNE ALMIŞTI

Bu kıyafetlerin ünlü şarkıcı için ayrı bir anlam taşıdığı öğrenildi. Madonna’nın, aynı botları, korseyi ve ceketi yaklaşık 20 yıl önce de Coachella sahnesinde giydiği ifade edildi.

Sahnedeki konuşmasında, "Bu benim için çok anlamlı, adeta bir döngüyü tamamlamak gibi" diyen Madonna, ayrıca kişisel arşivinden aynı döneme ait bazı eşyaların da kaybolduğunu açıkladı.

Öte yandan polis departmanı, söz konusu kıyafetlerin en son festival alanında bir golf aracının üzerinde görüldüğünü belirtti.

Polis yetkilileri, çantaların kasıtlı olarak çalındığına dair bir bulguya rastlanmadığını, ancak otobüse yüklenmek üzereyken araçtan düşmüş olabileceğini değerlendirdiklerini aktardı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Bağışıklığımız da kırışır!
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Yüzde 20 büyüyen pikap pazarında mevsimi geldi rekabet kızıştı
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma sistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Dünyanın en güzel kadını seçildi! Estetik iddialarına yanıt geldi
Dünyanın en güzel kadını seçildi! Estetik iddialarına yanıt geldi
Rıza Kocaoğlu'na 16 kilo verdiren diyet için doktorlar uyardı! "Ölümcül olabilir"
Rıza Kocaoğlu'na 16 kilo verdiren diyet için doktorlar uyardı! "Ölümcül olabilir"