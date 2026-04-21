Dünyanın en güzel kadını seçildi! Estetik iddialarına yanıt geldi

Hollywood’un dünyaca ünlü yıldızlarından Anne Hathaway, People dergisi tarafından “Dünyanın En Güzel Kadını” seçildi.

Bu duyuru, New York’taki The Devil Wears Prada 2 (Şeytan Marka Giyer) galasıyla aynı döneme denk geldi.

People dergisi tarafından verilen bu unvan, yalnızca fiziksel görünümle sınırlı kalmayıp, güzelliği yeniden tanımlayan ve başkalarına ilham veren isimlere veriliyor.

Anne Hathaway’den önce bu unvanı alanlar arasında Michelle Pfeiffer, Julia Roberts ve Jennifer Aniston gibi Hollywood’un önde gelen yıldızları da yer alıyordu.

ESTETİK İDDİALARINI REDDETTİ

Anne Hathaway, dergiye verdiği röportajda son dönemde hakkında çıkan estetik ameliyat iddialarını ise reddetti. 43 yaşındaki oyuncu, güzellik algısına dair düşüncelerini de paylaştı.

Hathaway, "Güzelliğin ne olduğunu nasıl tanımladığı sorulduğunda, bir film yapımcısı bana şöyle demişti: Güzellik, içinde gerçeği barındırdığı sürece çirkinliği de içerebilir. Bu yüzden benim için güzellik her zaman bu çizgide yer alır" ifadelerini kullandı.