Son Dakika | Rıza Tamer hayatını kaybetti

2000'li yılların başında Popstar yarışmasına katılarak adını duyuran şarkıcı Rıza Tamer, dün akşam saatlerinde menajerinin Bodrum Konacık Mahallesi'ndeki evinde rahatsızlanmış, ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Rıza Tamer’den acı haber geldi. Hürriyet'in haberine göre, beynine oksijen gitmediği tespit edilen şarkıcı, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Şarkıcının basın danışmanı "10 dakika önce vefat haberini aldım, şoktayım" dedi.

RIZA TAMER KİMDİR?

Rıza Tamer, 2004 yılında ilk kez Popstar Türkiye'nin ikinci sezonunda gösterdiği performansla adını duyurdu. Aslen Kahramanmaraşlı olan Türk şarkıcı, söz yazarı ve bestecidir. Yarışma süresince performansıyla dikkat çeken sanatçı, yarışmayı üçüncülükle tamamladı.

Rıza Tamer yarışmayı üçüncülükle tamamladıktan sonra Yan, Efendim ve Adam Olmaz gibi şarkılarla profesyonel müzik dünyasına attı.