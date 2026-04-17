Yaralı öğrencilerin sağlık durumuna ilişkin açıklama

Kahramanmaraş Valiliği, Ayser Çalık Ortaokulu’ndaki saldırıda saldırgan dışında 9 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralanan 8 öğrenciden 5’inin tedavisinin yoğun bakımda sürdüğünü duyurdu.

Kahramanmaraş Valiliği, Ayser Çalık Ortaokulu’nda 16 Nisan’da gerçekleşen silahlı saldırının ardından yaralı öğrencilerin sağlık durumuna ilişkin bilgileri paylaştı. Yapılan açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının saldırgan dışında 9 olduğu teyit edilirken, hastanedeki öğrencilerin kritik durumunun sürdüğü belirtildi.

5 ÖĞRENCİNİN DURUMU KRİTİK

Valilikten yapılan açıklamaya göre, saldırıdan yaralı olarak kurtulan 8 öğrencinin tedavileri şehirdeki farklı hastanelerde yürütülüyor. Ancak yaralı öğrencilerden 5’inin hayati tehlikesinin devam ettiği ve tedavilerinin yoğun bakım ünitelerinde sürdürüldüğü kaydedildi.

TOPLAM CAN KAYBI 9 OLARAK AÇIKLANDI

Açıklamada, saldırgan dışındaki toplam can kaybının 9 olduğu bilgisi paylaşıldı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın devam ettiği vurgulandı.

"RESMİ MAKAMLAR DIŞINDAKİ HABERLERE İTİBAR ETMEYİN"

Valilik, sosyal medya ve diğer mecralarda yayılan bilgi kirliliğine karşı vatandaşları uyardı. Kamuoyunun asılsız ve doğrulanmamış haberlere itibar etmemesi gerektiği hatırlatılarak şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaşlarımızın yalnızca yetkili makamlarca yapılan resmi açıklamaları takip etmesi önemle rica olunur."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

