İsa Aras Mersinli'nin Arjantin'deki arkadaşı konuştu! Polis babasının tabancası ve kıyafetleri ile poz vermiş

Kahramanmaraş’ta 10 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin yaralandığı okul saldırısını gerçekleştiren 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli’nin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görsellerde Mersinli’nin, tutuklanan babasına ait olduğu değerlendirilen polis şapkasıyla ve silahlarla poz verdiği görüldü.

Sözcü'nün paylaştığı fotoğraflardan birinde Mersinli’nin ayna karşısında çektiği özçekimde polis tören şapkası taktığı, başka bir karede ise elinde iki silahla poz verdiği görüldü.

Ancak ortaya çıkan yeni görüntüler, İsa Aras Mersinli'nin silahlara ve mermilere ulaşabildiğini gösterdi.

Mersinli’nin babasının şapkasıyla ve silahla poz vermesi, ayrıca TikTok canlı yayınında şarjöre mermi doldurması dikkat çekti.

Saldırganın canlı yayında şarjör doldururken görüntüsü ortaya çıktı

NTV'nin haberine göre; Uğur Mersinli’nin ifadesinde sözünü ettiği kilitli Maraş sandığını Instagram profil fotoğrafı yapması da dosyadaki ayrıntılar arasında yer aldı.

Saldırı sonrası ortaya çıkan bu görüntüler, babası Uğur Mersinli’nin ifadesindeki “sandık” ayrıntısını da yeniden gündeme taşıdı.

1. sınıf Emniyet Müdürü Uğur Mersinli, ifadesinde oğlunun silahlara ilgisi olduğunu söyledi ve saldırıda kullanılan silahlar ile mermilerin kendisine ait olduğunu anlattı.

Mersinli, oğlunun saldırı için kendisine ait 5 silahı aldığını öne sürdü. Silahları ve şarjörleri farklı sandıklarda tuttuğunu savunan Emniyet Müdürü ve Polis Başmüfettişi Uğur Mersinli, şu ifadeyi kullandı:

Sabah'ın haberine göre; Mersinli'nin internet üzerinden arkadaşlıklar kurduğu çürenildi. Mersinli'nin Arjantin'de yaşadığı söylenen bir arkadaşı olduğu öne sürüldü.

Arjantin’de yaşadığı belirtilen 14 yaşındaki bir arkadaşı, saldırıyı engellemek istediklerini fakat başaramadıklarını ileri sürdü.

Fotoğraftan Mersinli'nin yaşıtı olduğu düşünülen o kişi şunları söyledi:

“Aras (Konata), sürekli 'Okul saldırısı yapacağım, haha' derdi. Biz de 'Arkadaşlar gülümseyin, yakında bir belgeselde olacağız' gibi şakalar yapardık. Bazı ekran görüntüleri de var, onları nasıl eklerim bilmiyorum ama deneyeceğim. Biz bunun olmasını istemedik, Aras (Konata) için de bunu istemedik. O benim ve Victor'un kız arkadaşıydı; poliamor (çok eşli) bir ilişkimiz vardı. Olanları öğrendiğimizde hepimiz ağladık. Ne ben ne de Victor, Aras'ın bunu yapmasını istemedik. Ona defalarca kez 'Lütfen yapma, buna değmez' dedik. Diğer arkadaşlarımız da öyle. İsim vermeyeceğim ama bulunduğumuz Discord sunucusundaki birçok kişi bunu söyledi.

Şu an sunucu askıya alındı, bu olaydan dolayı sanırım iki yıl boyunca kullanamayacağım.” ve “Aras'ın cansız bedenini gördüm... Victor ile birlikte çok ağladık. Kurbanlar için de gerçekten çok üzgünüm.” ifadelerini de kullandı.