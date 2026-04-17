İsa Aras Mersinli'nin Arjantin'deki arkadaşı konuştu! Polis babasının tabancası ve kıyafetleri ile poz vermiş

Kahramanmaraş’taki okul saldırısının faili İsa Aras Mersinli’ye ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntüler, silahlara erişebildiğini ve polis babasına ait şapka ile silahlarla poz verdiğini gösterdi. Arjantin’de yaşadığı belirtilen çevrim içi arkadaşı da Mersinli’yi saldırıdan vazgeçirmeye çalıştıklarını, ancak bunda başarılı olamadıklarını öne sürdü.

Kahramanmaraş’ta 10 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin yaralandığı okul saldırısını gerçekleştiren 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli’nin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görsellerde Mersinli’nin, tutuklanan babasına ait olduğu değerlendirilen polis şapkasıyla ve silahlarla poz verdiği görüldü.

Sözcü'nün paylaştığı fotoğraflardan birinde Mersinli’nin ayna karşısında çektiği özçekimde polis tören şapkası taktığı, başka bir karede ise elinde iki silahla poz verdiği görüldü.

GÖRÜNTÜLER SİLAHLARA ULAŞABİLDİĞİNİ GÖSTERDİ

Ancak ortaya çıkan yeni görüntüler, İsa Aras Mersinli'nin silahlara ve mermilere ulaşabildiğini gösterdi.

Mersinli’nin babasının şapkasıyla ve silahla poz vermesi, ayrıca TikTok canlı yayınında şarjöre mermi doldurması dikkat çekti.

BABASININ PROFİL RESMİNDEKİ MARAŞ SANDIĞI

NTV'nin haberine göre; Uğur Mersinli’nin ifadesinde sözünü ettiği kilitli Maraş sandığını Instagram profil fotoğrafı yapması da dosyadaki ayrıntılar arasında yer aldı.

Saldırı sonrası ortaya çıkan bu görüntüler, babası Uğur Mersinli’nin ifadesindeki “sandık” ayrıntısını da yeniden gündeme taşıdı.

1. sınıf Emniyet Müdürü Uğur Mersinli, ifadesinde oğlunun silahlara ilgisi olduğunu söyledi ve saldırıda kullanılan silahlar ile mermilerin kendisine ait olduğunu anlattı.

İsa Aras Mersinli'nin atış talimi yaptığı görüntüler de ortaya çıkmıştı. Mersinli'nin polis babası, oğlunu poligona götürdüğünü de itiraf etmişti.

Mersinli, oğlunun saldırı için kendisine ait 5 silahı aldığını öne sürdü. Silahları ve şarjörleri farklı sandıklarda tuttuğunu savunan Emniyet Müdürü ve Polis Başmüfettişi Uğur Mersinli, şu ifadeyi kullandı:

“Söz konusu Maraş sandıkları kendinden kilitli sandıklardır. İsa Aras sandıkların nasıl açıldığını öğrenmiş ancak ben kendisinin yanında sandıklarımı açtığımı hatırlamıyorum. Sandıklar sürekli olarak kilitli vaziyettedir.”

İNTERNETTEKİ ARKADAŞI KONUŞTU

Sabah'ın haberine göre; Mersinli'nin internet üzerinden arkadaşlıklar kurduğu çürenildi. Mersinli'nin Arjantin'de yaşadığı söylenen bir arkadaşı olduğu öne sürüldü.

Arjantin’de yaşadığı belirtilen 14 yaşındaki bir arkadaşı, saldırıyı engellemek istediklerini fakat başaramadıklarını ileri sürdü.

Fotoğraftan Mersinli'nin yaşıtı olduğu düşünülen o kişi şunları söyledi:

“Aras (Konata), sürekli 'Okul saldırısı yapacağım, haha' derdi. Biz de 'Arkadaşlar gülümseyin, yakında bir belgeselde olacağız' gibi şakalar yapardık. Bazı ekran görüntüleri de var, onları nasıl eklerim bilmiyorum ama deneyeceğim. Biz bunun olmasını istemedik, Aras (Konata) için de bunu istemedik. O benim ve Victor'un kız arkadaşıydı; poliamor (çok eşli) bir ilişkimiz vardı. Olanları öğrendiğimizde hepimiz ağladık. Ne ben ne de Victor, Aras'ın bunu yapmasını istemedik. Ona defalarca kez 'Lütfen yapma, buna değmez' dedik. Diğer arkadaşlarımız da öyle. İsim vermeyeceğim ama bulunduğumuz Discord sunucusundaki birçok kişi bunu söyledi.

Şu an sunucu askıya alındı, bu olaydan dolayı sanırım iki yıl boyunca kullanamayacağım.” ve “Aras'ın cansız bedenini gördüm... Victor ile birlikte çok ağladık. Kurbanlar için de gerçekten çok üzgünüm.” ifadelerini de kullandı.


İsa Aras Mersinli’nin WhatsApp profilinde 2014’te ABD’de okul katliamı gerçekleştiren Elliot Rodger’a ait bir fotoğraf kullandığı da ortaya çıkmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Son dakika | Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'e soruşturma başlatıldı
Son Dakika | Mansur Yavaş'ın 'soruşturma toplantısı' başladı! Her şeyi açıklıyor
Son dakika | MİT'ten siber suç şebekesine eş zamanlı operasyon: 12 gözaltı
