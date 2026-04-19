Son dakika | Gözaltındaki eski Vali Tuncay Sonel hakkında yeni gelişme

Tunceli’de 6 yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’ya ilişkin soruşturmada yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yeniden açılan dosyada elde edilen yeni deliller doğrultusunda başlatılan süreçte gözaltı ve tutuklama kararları alındı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Gülistan Doku’nun öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 kişiden 10’u tutuklandı.

ESKİ VALİ GÖZALTINDA: SÜRE UZATILDI

Soruşturma kapsamında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, 17’sinde Elazığ’da gözaltına alındıktan sonra Erzurum’a sevk edildi. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada Sonel hakkında 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlaması bulunuyor.

Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu tutuklandı

AVUKAT TUTUKLANMASI İÇİN DİLEKÇE YAZDI

Gazeteci Metin Yoksu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Sonel’in gözaltı süresinin bir gün daha uzatıldığını duyurdu. Öte yandan Doku ailesinin avukatı da bugün savcılığa başvurarak Sonel ve eşinin tutuklanmasını talep etti.

AÇIĞA ALINMIŞTI

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında daha önce Erzurum Valiliği görevinde bulunan Sonel hakkında gözaltı kararı verilmiş, İçişleri Bakanlığı tarafından da açığa alınmıştı.

Eski Vali Tuncay Sonel hakkında başlatılan soruşturmaya Gülistan Doku'nun ablasından ilk açıklama

Aynı soruşturma çerçevesinde, Gülistan Doku’nun hastane kayıtlarının silindiğinin ortaya çıkmasının ardından dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir de Bursa’da gözaltına alınmıştı.

ROJİN'İN BABASI DA DESTEK İÇİN GELDİ

Van’da iki yıl önce kaybolduktan 18 gün sonra sahilde cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş, 10 kişinin tutuklandığı Gülistan Doku soruşturmasında genç kızın ailesine destek olmak için Tunceli Adliyesi’ne geldi.

Nizamettin Kabaiş, Rojin dosyasının da çözüleceğine inandıklarını belirterek, “Doku ailesi çok büyük acılar çektiler. 6 yıldır bu acıyı çekiyorlar. Biz de 2 yıldır büyük acılar çektik, bize çektirdiler. Onlar validen şüphe etmişti, bizim olayda da rektörden çok şüpheleniyorum. Akrabasıdır, parmağı vardır içinde, ben biliyorum. Kamera kayıtları silinmiş. Hal hareketlerinden dahi bellidir. Otopsi odasına girmiş. Sürekli onun yüzüne de vuruyorum bunu. Taziyeye de gelmedi. Biz çocuğumuzu size emanet etmiştik. Siz ‘bunlar bizim evladımızdır, bizim kızımızdır’ demeliydiniz. Hiç mücadele etmediler. Hiç demedi ki ‘benim öğrencimdi, başına ne geldi’ diye. Aynı şekilde Gülistan Doku da öyle oldu. Böyle olmaması lazım. Bizim makama saygımız vardır. Devletimize güveniyoruz. Ama şahsi kızımıza sahip çıkmamışlar. Hakkımızı onlara helal etmeyeceğiz, bu olayın peşini de hiç bırakmayacağız” dedi.



SONEL’İN ANNESİ HAKKINDA DİLEKÇE VERİLDİ

Gülistan’ın ablası Aygül Doku, tutuklanan Mustafa Türkay Sonel’in annesi H.S. hakkında da şikayetçi olduklarını belirterek, şöyle konuştu: