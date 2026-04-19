Uyuyor sanıldı kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı: Yolcu hastaneye kaldırıldı ama kurtarılmadı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde polisin bir yolcu otobüsünde yaptığı kimlik kontrolü sırasında uyuduğu düşünülen 61 yaşındaki Faramyz Dursunov’un kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Dursunov, kurtarılamadı.

Artvin'den Bursa'ya yolcu taşıyan otobüs, İnegöl girişinde bulunan uygulama noktasında polis ekipleri tarafından durduruldu. Polis memuru otobüse binerek sırayla yolcuların kimliklerini kontrol etmeye başladı.

Uyuduğunu düşündüğü bir yolcuya kimliğini vermesi için uyarıda bulunan polis memuru tepki alamayınca sağlık ekiplerine haber verdi.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Ahıska Türkü Faramyz Dursunov, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cenaze kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

