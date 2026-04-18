Seyir halindeyken kalp krizi geçirdi: Şarampole düşen araçta hayatını kaybetti!

Olay, Çorlu ilçesi Hatipler Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzerinde meydana geldi. 34 MFD 067 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Serdar Çelik, Çırak Bayırı mevkiine geldiği esnada aniden kalp krizi geçirdi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, yoldan çıkarak şarampole düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza bölgesine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANE MORGUNA KALDIRILDI

Olay yerine ulaşan ekipler tarafından araç içerisinden çıkarılan Serdar Çelik’in hayatını kaybettiği belirlendi. Sağlık görevlilerinin ilk incelemelerinde, kazanın sürücünün direksiyon başında geçirdiği kalp krizinden kaynaklandığı değerlendirildi. Çelik'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespiti ve işlemlerin tamamlanması için Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili polis tarafından başlatılan inceleme devam ediyor. (DHA)