Şamil Tayyar eylem yapan öğretmenlere tehditler savurdu! 10 kişinin can verdiği saldırıların ardından şiddet dili yine sahnede

AKP’li Şamil Tayyar, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen okul saldırılarının ardından “can güvenliği” talebiyle eylem yapan öğretmenleri açık açık tehdit etti. Tayyar, 10 kişinin can verdiği saldırıların ardından iş bırakarak eylem yapan ve eğitimdeki sorunlara dikkat çeken öğretmenleri hedef alarak “Aklınızı başınıza alın. Bu milleti sahaya inmek zorunda bırakmayın” dedi.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan silahlı saldırılarda 1’i öğretmen 9’u öğrenci olmak üzere 10 kişi can vermişti.

Tüm ülkeyi yasa boğan saldırıların ardından öğretmenler, ülkenin birçok ilinde “can güvenliği” talebiyle sokaklara çıkmış, Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı'nın önüne yürüyerek eğitimdeki sorunları işaret etmişti.

AKP’li Şamil Tayyar, yaşananların ardından yaptığı skandal paylaşımda, kendileri ve öğrencileri için eylem yapan öğretmenlere tehditler savurdu. Anayasal haklarını kullanarak eylem yapan öğretmenlerin boykot çağrısının “toplumun sinir uçlarıyla oynamak olduğunu” ileri süren Tayyar, “Bu milleti sahaya inmek zorunda bırakmayın” dedi.

CAN GÜVENLİĞİ İSTEYEN ÖĞRETMENLERE “AKLINIZI BAŞINIZA ALIN” DEDİ!

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Temel fonksiyonu öğretmenlerin özlük hakları ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi olan eğitim sendikaları, sokaklarda. Milli eğitim bakanını istifaya çağırıyorlar, iktidara laf yetiştiriyorlar, kızıyorlar, bağırıyorlar, çağırıyorlar. Doğru bulmasam da bu eylemi, siyasi mecra kendi içinde sindirebilir, tartışabilir, kavga konusu yapabilir.” diyen Tayyar, “Tesiri, siyasetin sınırlarını aşmaz. Fakat. Öğrencileri ve öğretmenleri, okulları boykota çağırmak ne demek?” ifadelerini kullandı.

“Toplumun sinir uçlarıyla oynamayın, kriminal hesaplar peşinde koşmayın” ifadelerini kullanan AKP’li Tayyar, “Aklınızı başınıza alın. Geçmişten ders çıkarın. Bu milleti sahaya inmek zorunda bırakmayın.” sözlerini sarf etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

