Sabancı Özcan Deniz'e 5 milyon lira verdi

İş adamı Erol Sabancı'nın 56 yaşına giren kızı Çiğdem Sabancı'nın doğum günü kutlamasında sahneye çıkardığı şarnkıcı Özcan Deniz'e 5 milyon lira verdiği ileri sürüldü.



Gazeteci Bülent Cankurt'un Sabah'taki haberine göre Kapadokya'da 3 gün süren doğum günü kutlamasında Özcan Deniz'i sahneye çıkaran Sabancı'nın 5 milyon lira ödediği belirtildi.

30 KİŞİYE SÖYLEMİŞ

Cankurt, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Çiğdem Hanım'ın bu kutlama için resmen bir servet harcadığını öğrendim! 30 dostunu davet ettiği doğum günü kutlaması için bir butik oteli üç günlüğüne kapatan Çiğdem Hanım, dostlarının bir kısmını kendi özel uçağı ile götürmüş, diğerlerinin de uçak ve transferleri dahil her masrafını karşılamış. Şimdi asıl bomba geliyor; Çiğdem Hanım, doğum günü kutlamasında Özcan Deniz'i sahneye çıkarmış.

Yanlış okumadınız, Çiğdem Hanım'ın 30 arkadaşıyla kutladığı doğum günü gecesinde Özcan Deniz sahneye çıkmış ve onlara özel konser vermiş. Özcan Deniz'in böyle küçük grup ve özel kutlama için sahneye çıktığını hiç duymamıştım. Ama öğrendim ki, Özcan Deniz, 30 kişiye şarkı söylemek için tam 5 milyon lira almış. Çiğdem Hanım, 5 milyon lira verdiği Özcan Deniz'in sevilen şarkılarıyla eğlenerek yeni yaşına girmiş. Çiğdem Sabancı'nın Özcan Denizli doğum günü kutlaması, bugünlerde sosyetenin dilinden düşmüyor."