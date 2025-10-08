Ebru Gündeş ve Özcan Deniz'in yılbaşında kazanacağı para dudak uçuklattı
Yayınlanma:
Yılbaşına yaklaşık 3 ay kala ünlü şarkıcıların sahne alacağı yerler belli olmaya başladı. Ebru Gündeş ve Özcan Deniz'in sahne ücretleri dudak uçuklattı.
2026'ya yaklaşık 3 ay kala ünlü isimlerin yılbaşı programları şimdiden belli olmaya başladı. Yeni yıl sahnelerine ilk açıklanan isimlerden biri Özcan Deniz oldu.
Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, ünlü şarkıcı yılbaşı konserleri kapsamında 2 Ocak’ta Antalya’da sahne alacak. Deniz’in bu konserden 200 bin dolar kazanacağı öğrenildi.
EBRU GÜNDEŞ'TEN 50 BİN DOLARLIK FARK
Özcan Deniz'den bir gece önce ise aynı sahnede Ebru Gündeş konser verecek. Ebru Gündeş'in ise konser anlaşması kapsamında 250 bin dolar alacağı iddia edildi.
Böylece Gündeş, Özcan Deniz’e 50 bin dolar fark atarak yılbaşı sezonunun şimdilik en yüksek ücretini alan ismi oldu.
Kaynak:Hürriyet