Ebru Gündeş ve Özcan Deniz'in yılbaşında kazanacağı para dudak uçuklattı

2026'ya yaklaşık 3 ay kala ünlü isimlerin yılbaşı programları şimdiden belli olmaya başladı. Yeni yıl sahnelerine ilk açıklanan isimlerden biri Özcan Deniz oldu.

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, ünlü şarkıcı yılbaşı konserleri kapsamında 2 Ocak’ta Antalya’da sahne alacak. Deniz’in bu konserden 200 bin dolar kazanacağı öğrenildi.

Sette izdiham! Çağatay Ulusoy zor anlar yaşadı

EBRU GÜNDEŞ'TEN 50 BİN DOLARLIK FARK

Özcan Deniz'den bir gece önce ise aynı sahnede Ebru Gündeş konser verecek. Ebru Gündeş'in ise konser anlaşması kapsamında 250 bin dolar alacağı iddia edildi.

Böylece Gündeş, Özcan Deniz’e 50 bin dolar fark atarak yılbaşı sezonunun şimdilik en yüksek ücretini alan ismi oldu.

Cemre Baysel isyan etti: Madden desteğime ihtiyaçları yok!