Ünlü model hastalığını açıkladı: Kan tükürmeye başlayınca ortaya çıktı
Dünyaca ünlü model Anok Yai, bir yıldır gizli tuttuğu doğuştan sağlık sorununu ilk kez açıkladı. Ünlü model, hastalığının, kan tükürmeye başlamasıyla ortaya çıktığını duyurdu.

Dünyaca ünlü Ameikalı model Anok Yai, bir yıldır verdiği gizli sağlık mücadelesini ilk kez paylaştı. 28 yaşındaki model, kalbini aşırı yoran ve akciğerlerini yavaşça tahrip eden doğuştan sahip olduğu bir sağlık sorunuyla savaştığını duyurdu.

"O AN GERÇEĞİN NE KADAR CİDDİ OLDUĞUNU ANLADIM"

Anok Yai, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hastalığının uzun süre hiçbir belirti vermediğini ancak her şeyin geçen yıl "geçmeyen bir öksürük" ile başladığını belirtti. Durumun ciddiyetini başta kavrayamadığını ifade eden Yai, semptomların hızla ağırlaştığını şu sözlerle anlattı:

"Öksürük bir süre sonra şiddetli göğüs ağrılarına, kan tükürme nöbetlerine ve nefes alma güçlüğüne dönüştü. İşte o an gerçeğin ne kadar ciddi olduğunu anladım."

ROBOTİK AMELİYATLA HAYATA TUTUNDU

Hastalığını bir yıl boyunca kamuoyundan gizleyen ve bu süreçte çalışmaya devam eden ünlü model, sağlığının kritik bir noktaya gelmesiyle birlikte ameliyat masasına yattı.

New York’taki bir hastanede başarılı bir robotik akciğer ameliyatı geçiren Yai, kendisine "daha fazla zaman kazandırdıkları" için doktorlarına minnettar olduğunu söyledi.

"GERİ DÖNECEĞİM"

Yaşadığı süreci "sessiz bir savaş" olarak nitelendiren Yai, "Şimdilik iyileşiyorum... ama geri döneceğim. Görüşürüz." diyerek hayranlarına mesaj gönderdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

