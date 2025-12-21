Ünlü iş adamından eşine 10. yıl hediyesi: Tam 727 milyon TL

Ünlü iş adamı Ozan Baran, 10. evlilik yıl dönümlerinde eşi Süreyya Yalçın’a 727 milyon TL değerinde özel jet hediye etti.

Ünlü iş insanı Ozan Baran, eşi Süreyya Yalçın ile evliliklerinin 10. yıl dönümünü kutladı. Yaklaşık 10 yıl önce evlenerek Amerika Birleşik Devletleri’ne yerleşen çift, yıl dönümü kutlamasını İstanbul’da gerçekleştirdi.

Cemiyet hayatının tanınmış isimleri arasında yer alan çiftin yıl dönümleri için, toplam 60 davetlinin katılımıyla düzenlenen özel organizasyonun ardından, Ozan Baran’ın eşine aldığı hediyenin detayları ortaya çıktı.

727 MİLYON TL'LİK ÖZEL JET

Sabah'tan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre, Baran'ın Yalçın'a 727 milyon TL'lik özel bir jet satın aldığı öğrenildi.

Özel jetin, Süreyya Yalçın’ın uluslararası seyahatlerinde kullanılacağı öğrenildi. Amerika’da ikamet eden Yalçın’ın, Türkiye’ye gerçekleştireceği yolculuklarda şahsi jetini kullanacağı belirtildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

