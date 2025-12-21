Ünlü şarkıcı o günleri ilk kez anlattı: Öleyim dedim ama ölemiyorsun

Ünlü şarkıcı Umut Akyürek, katıldığı bir programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sunucunun "Hayatında zorunda kaldığın en yıkıcı an neydi?" sorusu üzerine Akyürek, kızı Melek Bal Ertuğrul ile yaşadığı zorlu sürece dair konuştu.

Evlilik teklifi geldi: Sette başlayan aşk nikah masasına taşınıyor

Hayatındaki en yıkıcı dönemin, çocuğunu hastaneye yatırmak zorunda kaldığı an olduğunu belirten Akyürek, yaşadığı duyguları şu sözlerle ifade etti:

"Çocuğumu hastaneye yatırmak… O ilk yatırış çok korkunçtu. Orada adeta duvara tosladım. İçimde büyük bir boşluk oluştu. Aman ya Rabbim, o duyguyu anlatamam. O günden beri antidepresan kullanıyorum ve hâlâ bırakamadım. Her şey çok anlamsız geldi; hayat, mayat… ‘Öleyim’ dedim ama ölemiyorsun da, çünkü çocuğun var. Çok dibi gördüm."