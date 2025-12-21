Ünlü şarkıcı o günleri ilk kez anlattı: Öleyim dedim ama ölemiyorsun

Şarkıcı Umut Akyürek, katıldığı programda hayatının en yıkıcı dönemini ilk kez anlattı. Çocuğunu hastaneye yatırmak zorunda kaldığı günleri anlatan Akyürek, “Öleyim dedim ama ölemiyorsun, çünkü çocuğun var” sözleriyle yaşadığı çaresizliği dile getirdi.

Ünlü şarkıcı Umut Akyürek, katıldığı bir programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sunucunun "Hayatında zorunda kaldığın en yıkıcı an neydi?" sorusu üzerine Akyürek, kızı Melek Bal Ertuğrul ile yaşadığı zorlu sürece dair konuştu.

umut-akyurek-kizinin-madde-bagimlisi-oldugunu-acikladi-yardim-istedi.webp

"O GÜNDEN BERİ ANTİDEPRESAN KULLANIYORUM"

Hayatındaki en yıkıcı dönemin, çocuğunu hastaneye yatırmak zorunda kaldığı an olduğunu belirten Akyürek, yaşadığı duyguları şu sözlerle ifade etti:

"Çocuğumu hastaneye yatırmak… O ilk yatırış çok korkunçtu. Orada adeta duvara tosladım. İçimde büyük bir boşluk oluştu. Aman ya Rabbim, o duyguyu anlatamam. O günden beri antidepresan kullanıyorum ve hâlâ bırakamadım. Her şey çok anlamsız geldi; hayat, mayat… ‘Öleyim’ dedim ama ölemiyorsun da, çünkü çocuğun var. Çok dibi gördüm."

umut-akyurek-melek-bal.webp

Geçtiğimiz yıl kızı Melek Bal Ertuğrul’un madde kullanımı sorunlarıyla gündeme gelen Akyürek, eşi Oktay Ertuğrul ile birlikte verdikleri zorlu mücadeleyi de hatırlattı.

Kızının kriz geçirdiği anlarda yaşadığı korkuyu dile getiren şarkıcı, kızından korunmak için kendisini odaya kilitlemek zorunda kaldığını dile getirmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

