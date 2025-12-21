Evlilik teklifi geldi: Sette başlayan aşk nikah masasına taşınıyor

Ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, bir süredir kendisi gibi oyuncu olan Nezir Çınarlı ile aşk yaşıyordu. İkilinin aşkı, birlikte rol aldıkları Hudutsuz Sevda dizisinin setinde başlamıştı.

Arkadaşlıkla başlayan ilişki, kısa sürede aşka dönüşmüş ve çift, geçtiğimiz Nisan ayında birlikteliklerinin birinci yılını romantik bir paylaşımla kutlamıştı. Köseoğlu, o dönem paylaştığı fotoğrafın altına, "1. senemiz kutlu olsun yakışıklım. Hep böyle el ele, göz göze, diz dize…" notunu düşmüştü.

EVLİLİK TEKLİFİ ALDI

Son olarak Bahar'daki Maral karakteriyle ekranlarda boy gösteren Hayal Köseoğlu, yeni yaşını kutladığı akşam unutulmaz bir sürprizle karşılaştı. Doğum günü yemeğinde sevgilisi Nezir Çınarlı’dan evlilik teklifi aldı.

Köseoğlu, Nezir Çınarlı'nın önünde diz çöktüğü o anları ve yaşadığı şaşkınlığı takipçileriyle paylaştı. Ünlü çifte, meslektaşlarından ve sevenlerinden tebrik mesajları yağdı.