İrem Derici ilk evini aldı: Düğün tarihini açıkladı

Ünlü şarkıcı İrem Derici, önceki akşam Etiler’de bir mekan çıkışında objektiflere yansıdı. Her açıklamasıyla olay yaratan ünlü şarkıcı, müjdeyi verdi. Melih Kunukçu ile ilişkisini resmiyete dökeceği tarihi ilk kez paylaştı.

İrem Derici, düğün için tarih belirlediklerini duyurdu. Derici, sevgilisi Melih Kunukçu ile 2026 yılının Eylül ayında evleneceğini açıkladı.

Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre, ilişkisiyle birlikte karakterinde de büyük bir değişim yaşadığını itiraf eden Derici, "Genel olarak toksik bir insanım ama bu Melih’le değişti. Küfrü bile bırakma aşamasındayım. Kendimi eğitiyorum çünkü artık bir aile kurmak ve çocuk sahibi olmak istiyorum" dedi.

Kendini anneliğe hazır hissettiğini belirten ünlü şarkıcı, "Benim gibi manyakların çocukları vatana millete hayırlı olur" diyerek espri yapmayı da ihmal etmedi.

"PARAMI HEP SAĞA SOLA HARCADIM"

İlk kez ev sahibi olduğunu da söyleyen Derici, "Çok çalıştım ama paramı hep sağa sola harcadım. Bu defa bir şey yapıp ev aldım. Uzun yıllar kocamla yaşayacağım, çocuklarımı doğurup büyüteceğim bir yuva kurdum." dedi.