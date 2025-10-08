Sette izdiham! Çağatay Ulusoy zor anlar yaşadı

Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in üstlendiği, Eşref Rüya dizisinin setinde büyük bir izdiham yaşandı. Dizinin çekimlerinin yapıldığı mekanda toplanan kalabalık, Çağatay Ulusoy'a zor anlar yaşattı.

Eşref Rüya setinde toplanan kalabalık, özellikle Eşref (Çağatay Ulusoy) ve Nisan (Demet Özdemir) karakterlerinin sahnelerini yakından izlemek için saatlerce bekledi. İzdihamın zirveye ulaştığı anlar ise, Çağatay Ulusoy'un arabasına bindiği sahneler oldu.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ ARTIRILDI

Hayranların yoğun ilgisi nedeniyle araç kapısında büyük bir kalabalık oluştu. Kalabalığın arasından arabasına binmekte güçlük çeken ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, bu sırada zor anlar yaşadı. Set ekibi, çekimlerin aksamaması ve güvenliğin sağlanması için alandaki güvenlik önlemlerini artırmak zorunda kaldı.

Yaşanan bu izdiham anları, setteki kamera ve cep telefonlarına yansıyarak kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.