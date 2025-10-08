Ünlülerin gözaltına alındığı operasyonda flaş gelişme! Dilan Polat'ın avukatı duyurdu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu kullanma iddiası ile 19 ünlü isme yönelik operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen şafak operasyonuyla, Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Metin Akdülger ve Ceren Moray Orcan gözaltına alındı.

Gözaltına alınan İrem Derici'nin avukatı konuştu: Son derece rahatız!

Gözaltına alınan Dilan ve Engin Polat çiftinin avukatı Sevinç Oraz, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Dosyada gizlilik kararı olduğunu söyleyen avukat Sevinç Oraz, şöyle dedi:

"Herhangi bir şekilde belirlenmiş, önümüze konulmuş, ifade anlamında herhangi bir şey olmadı. Uyuşturucu madde kullanmadıklarına yönelik beyanlarımız, delillerimiz sabit. Raporlar da ortadaydı. Yaşanan şeyin neye ilişkin olduğunu anlayabilmek mümkün değil. Test vermeye gidecekler, ifadeler tamamlandı. İfade bittikten sonra çıkacaklardır. Kan, idrar ve saç testleri de temiz. İhbara yönelik ifadeleri alındı. Dosyada gizlilik kararı olduğu söyleniyor."