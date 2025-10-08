Demet Evgar gözaltına alındı: Set durduruldu!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürüttüğü soruşturma kapsamında, haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak iddiası ile işlem başlatılan ve kamuoyunca tanınan isimlere yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 19 ünlü gözaltına alındı. Ünlü isimlerin ifadeleri ve kan örneklerinin alınacağı belirtildi.

19 ünlü isim arasında Bahar dizisinin başrol oyuncusu Demet Evgar da yer aldı. Evgar'ın rol arkadaşı Hatice Aslan, arkadaşlarına destek olmak amacıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na geldi.

BAHAR SETİ DURDU

Halk TV muhabiri Umut Taştan'ın aktardığına göre, "Arkadaşlarıma destek olmak için buraya geldim" diyen Hatice Aslan, konu hakkında "Hepimizin başına gelebilir" dedi.

Aslan, Demet Evgar ile birlikte rol aldıkları dizi setinin ise durduğunu açıkladı.

