Sabah gazetesi ATV dizisinin oyuncusunu gözaltı listesinden uçurdu

İstanbul'da, haklarında uyuşturucu madde kullanmak iddiası ile soruşturma başlatılan 19 ünlü gözaltına alındı. Gözaltına alınan ünlülerin ismini tek tek belirten Sabah gazetesi ise haberde bir ismi es geçti. ATV'nin Kuruluş Orhan dizisinin başrolü Mert Yazıcıoğlu'nun ismine haberde yer vermedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak iddiası ile işlem başlatılan ve kamuoyunca tanınan isimlere yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 19 ünlü gözaltına alındı.

19 ünlü isim, Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Metin Akdülger, Ceren Moray Orcan olarak açıklandı.

mert-yazicioglu.jpg

MERT YAZICIOĞLU LİSTEDE YOK!

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi, "İstanbul'da ünlülere narkotik operasyonu" başlığıyla yer verdiği haberinde bir ismi atladı.

Diğer ünlü isimleri fotoğraflarıyla birlikte tek tek yayımlayan Sabah, ATV'de yayınlanan Kuruluş Orhan adlı dizinin başrol oyuncusu Mert Yazıcıoğlu'nun ismine haberde yer vermedi.

kurulus-orhan.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

