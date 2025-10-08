Sabah gazetesi ATV dizisinin oyuncusunu gözaltı listesinden uçurdu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak iddiası ile işlem başlatılan ve kamuoyunca tanınan isimlere yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 19 ünlü gözaltına alındı.

19 ünlü isim, Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Metin Akdülger, Ceren Moray Orcan olarak açıklandı.

Uyuşturucu soruşturmasına adı karıştı! "Ziynet Sali sigara dahi içmiyor" dedi

MERT YAZICIOĞLU LİSTEDE YOK!

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi, "İstanbul'da ünlülere narkotik operasyonu" başlığıyla yer verdiği haberinde bir ismi atladı.

Diğer ünlü isimleri fotoğraflarıyla birlikte tek tek yayımlayan Sabah, ATV'de yayınlanan Kuruluş Orhan adlı dizinin başrol oyuncusu Mert Yazıcıoğlu'nun ismine haberde yer vermedi.

Gözaltına alınan İrem Derici bugün sözlenecekti