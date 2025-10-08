Uyuşturucu soruşturmasına adı karıştı! "Ziynet Sali sigara dahi içmiyor" dedi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak iddiası ile işlem başlatılan ve kamuoyunca tanınan isimlere yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda ünlü gözaltına alındı.

"HAYATI BOYUNCA SİGARA DAHİ İÇMEMİŞ"

Ünlü şarkıcı Ziynet Sali'nin hakkında ifade ve kan örneği alınması talimatı verildi ancak yurt dışında olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan İrem Derici bugün sözlenecekti

Ziynet Sali'nin avukatı şu ifadeleri kullandı:

"Ziynet Sali ifadeye davet edilmiş ancak yurt dışında olduğu için, döndükten sonra ifadesini verecektir. Müvekkilim Ziynet Sali hayatı boyunca sigara dahi içmemiş olup, söz konusu soruşturma ve kişileri ile hiçbir ilgisi alakası yoktur."