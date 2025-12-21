Nur Fettahoğlu isyan etti: Bunu yok sayarsam...

Yayınlanma:
Nur Fettahoğlu, sektörde son yıllarda yaşanan değişime dikkat çekerek sosyal medyada yüksek takipçi sayısına sahip isimlerin, kıymetli oyuncuların önüne geçmesine tepki gösterdi.

Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl, Kardeş Çocukları ve Babil gibi pek çok projede rol alan ünlü oyuncu Nur Fettahoğlu, katıldığı bir programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Oyunculuk dünyasının dijitalleşme ile birlikte geçirdiği dönüşümü değerlendiren Fettahoğlu, takipçi sayısına göre rol verilmesine isyan etti.

nur-fettahoglu-isyan.webp

"ÇOK KIYMETLİ OYUNCULARIMIZIN ÖNÜNE GEÇEN İSİMLER VAR"

Ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

"Bence artık bazı şeyler daha kolaylaştı. İnsanların hayal ettiği gibi görünür olmak isteyen bazı kişiler var. Elbette işini ciddiyetle yapanları tenzih ediyorum. Ancak sırf oyuncu olmak için sektöre giren, yalnızca takipçi sayısı yüksek olduğu için çok kıymetli oyuncularımızın önüne geçen isimler maalesef ki var. Bunu yok sayarsam haksızlık etmiş olurum."

Fettahoğlu'nun bu çıkışı, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

