Nur Fettahoğlu isyan etti: Bunu yok sayarsam...

Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl, Kardeş Çocukları ve Babil gibi pek çok projede rol alan ünlü oyuncu Nur Fettahoğlu, katıldığı bir programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Oyunculuk dünyasının dijitalleşme ile birlikte geçirdiği dönüşümü değerlendiren Fettahoğlu, takipçi sayısına göre rol verilmesine isyan etti.

Ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

"Bence artık bazı şeyler daha kolaylaştı. İnsanların hayal ettiği gibi görünür olmak isteyen bazı kişiler var. Elbette işini ciddiyetle yapanları tenzih ediyorum. Ancak sırf oyuncu olmak için sektöre giren, yalnızca takipçi sayısı yüksek olduğu için çok kıymetli oyuncularımızın önüne geçen isimler maalesef ki var. Bunu yok sayarsam haksızlık etmiş olurum."