Gözaltına alınan İrem Derici bugün sözlenecekti

Gözaltına alınan İrem Derici bugün sözlenecekti
Yayınlanma:
İstanbul'da, haklarında uyuşturucu madde kullanmak iddiası ile soruşturma başlatılan 19 ünlü gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında bugün sözlenecek olan ünlü şarkıcı İrem Derici de yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak iddiası ile işlem başlatılan ve kamuoyunca tanınan isimlere yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 19 ünlü gözaltına alındı. 19 ünlü isim arasında ünlü şarkıcı İrem Derici de yer aldı.

irem-derici.webp

Meriç Aral'a jandarmada zor anlar: Bebeğini besleyebilmek için süt pompası istediMeriç Aral'a jandarmada zor anlar: Bebeğini besleyebilmek için süt pompası istedi

"ALLAH'IM SONUMUZU HAYIR ET"

Geçtiğimiz ağustos ayında yakın arkadaşları Burak Bulut ve Eda Sakız'ın düğününde sahne alan İrem Derici, sevgilisi Melih Kunukçu'dan evlilik teklifi almıştı.

Derici'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, bugün sevgilisi Melik Kunukçu ile sözlenecekti. Ünlü şarkıcı "Ben bu garip insanla bugün sözleniyorum. Allah'ım sonumuzu hayır et" ifadelerini kullanmıştı.

irem-derici-soz.png

1 ay önce doğum yapmıştı: Meriç Aral gözaltına alındı1 ay önce doğum yapmıştı: Meriç Aral gözaltına alındı

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek: 8 saati bulan elektrik kesintileri yapılacak
Icardi'den şaşırtan talep: Okan Buruk anında reddetti
İnanılmaz olay: 4 yaşındaki kızlarının doğum gününde kaynar suyla dolu küvete giren çift öldü
İnanılmaz olay: 4 yaşındaki kızlarının doğum gününde kaynar suyla dolu küvete giren çift öldü
Altın rekora koşuyor! Uzmandan sert uyarı: Düşüş Kapıda!
Altın rekora koşuyor!
Uzmandan sert uyarı: Düşüş Kapıda!
Maliye’den jet hızıyla denetim: Özel uçaklar mercek altında
Maliye’den jet hızıyla denetim
Özel uçaklar mercek altında
Kuvvetli yağış ve fırtına yolda: Meteoroloji uyardı bu saatlere dikkat
Yoğurt severler dikkat: Bu tarifte karınca var!
Bu tarifi evde yapmayın!
Yoğurt severler dikkat: Bu tarifte karınca var!
Gece yarısından itibaren başlıyor: İstanbul'un 23 ilçesinde 8 saati bulacak elektrik kesintisi
Emeklinin hesabına 32 bin lira yatırılacak: Başvuran alacak!
Emeklinin hesabına 32 bin lira yatırılacak: Başvuran alacak!
Yunanistan'dan çıktı Ankara'ya geliyor: Çok sert vuracak!
Magazin
Ebru Gündeş ve Özcan Deniz'in yılbaşında kazanacağı para dudak uçuklattı
Ebru Gündeş ve Özcan Deniz'in yılbaşında kazanacağı para dudak uçuklattı
Sette izdiham! Çağatay Ulusoy zor anlar yaşadı
Sette izdiham! Çağatay Ulusoy zor anlar yaşadı
Uyuşturucu soruşturmasına adı karıştı! "Ziynet Sali sigara dahi içmiyor" dedi
Uyuşturucu soruşturmasına adı karıştı! "Ziynet Sali sigara dahi içmiyor" dedi