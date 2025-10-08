Gözaltına alınan İrem Derici bugün sözlenecekti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak iddiası ile işlem başlatılan ve kamuoyunca tanınan isimlere yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 19 ünlü gözaltına alındı. 19 ünlü isim arasında ünlü şarkıcı İrem Derici de yer aldı.

"ALLAH'IM SONUMUZU HAYIR ET"

Geçtiğimiz ağustos ayında yakın arkadaşları Burak Bulut ve Eda Sakız'ın düğününde sahne alan İrem Derici, sevgilisi Melih Kunukçu'dan evlilik teklifi almıştı.

Derici'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, bugün sevgilisi Melik Kunukçu ile sözlenecekti. Ünlü şarkıcı "Ben bu garip insanla bugün sözleniyorum. Allah'ım sonumuzu hayır et" ifadelerini kullanmıştı.

