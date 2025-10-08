Meriç Aral'a jandarmada zor anlar: Bebeğini besleyebilmek için süt pompası istedi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak iddiası ile işlem başlatılan ve kamuoyunca tanınan isimlere yönelik operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonda 19 ünlü gözaltına alındı. 19 ünlü isimden birinin de Meriç Aral olduğu öğrenildi. Meslektaşı Serkan Keskin ile evli olan ünlü oyuncu Meriç Aral, 4 Eylül 2025'te doğum yapmış, oğlu Güneş'i kucağına almıştı.

Son dakika | Hadise, Dilan-Engin Polat, İrem Derici ve Demet Evgar dahil 19 ünlü gözaltına alındı

SÜT POMPASI TALEP ETTİ

Emrullah Erdinç'in haberine göre, doğum yapalı çok kısa bir süre geçen, loğusa bir anne olan Meriç Aral, şu anda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nda bulunuyor ve henüz ifadesi alınmadı. İddialara göre, merkezde bebeğini besleyebilmek için süt pompası talep etti.

Birsen Altuntaş, ünlü oyuncunun ihtiyacının giderildiğini belirtti.