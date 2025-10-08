Son dakika | Hadise, Dilan-Engin Polat, İrem Derici ve Demet Evgar dahil 19 ünlü gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu kullanma iddiası ile çok sayıda ünlü isme yönelik operasyon düzenlendi.

DİLAN POLAT- HADİSE- İREM DERİCİ... 19 ÜNLÜ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonlarda gözaltına alınanlar şu şekilde:

1. Birce Akalay

2. Birsen Berrak Tüzünataç

3. Ceren Moray Orcan

4. Demet Evgar Babataş

5. Deren Talu

6. Derin Talu

7. Dilan Polat

8. Duygu Özaslan Mutaf

9. Engin Polat

10. Feyza Altun

11. Hadise Açıkgöz

12. İrem Derici

13. Kaan Yıldırım

14. Kubilay Aka

15. Mert Yazıcıoğlu

16. Metin Akdülger

17. Özge Özpirinçci (Yamantürk)

18. Zeynep Meriç Aral Keskin

19. Ziynet Sali (Safter)

KAN ÖRNEKLERİ ALINDI

19 isim, ifadeleri ve kan örneklerinin alınması amacıyla İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

Gözaltına alınan ünlü isimler, Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

Kan, idrar ve saç örnekleri alınan ünlü isimler, Adli Tıp Kurumu'ndan ayrıldı.

İREM DERİCİ'NİN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Şarkıcı İrem Derici'nin avukatı Ayşegül Mermer tarafından yapılan açıklamada, "Müvekkilim İrem Derici ile birlikte yürütülen bir süreç kapsamında, ifadesine başvurulmak üzere jandarma birimine gidiyoruz. Şu an itibarıyla dosyanın içeriğine veya konusuna ilişkin tarafımıza iletilmiş resmî bir bilgi bulunmamaktadır. Süreç netleştikçe kamuoyu bilgilendirilecektir" sözlerine yer verildi.

Ziynet Sali'nin avukatı ise şu ifadeleri kullandı:

"Ziynet Sali ifadeye davet edilmiş ancak yurt dışında olduğu için, döndükten sonra ifadesini verecektir. Müvekkilim Ziynet Sali hayatı boyunca sigara dahi içmemiş olup, söz konusu soruşturma ve kişileri ile hiçbir ilgisi alakası yoktur."

SİMGE SAĞIN'IN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Sözcü'de yer alan bilgiye göre gözaltına alınanlar arasında olduğu aktarılan Simge Sağın'ın avukatı, Sağın'ın bir haftadan bu yana ABD'de olduğunu söyledi.