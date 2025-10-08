Son dakika | Hadise, Dilan-Engin Polat, İrem Derici ve Demet Evgar dahil 19 ünlü gözaltına alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu kullanma iddiası ile çok sayıda ünlü isme yönelik operasyon düzenlendi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonlarda gözaltına alınanlar şu şekilde:
1. Birce Akalay
2. Birsen Berrak Tüzünataç
3. Ceren Moray Orcan
4. Demet Evgar Babataş
5. Deren Talu
6. Derin Talu
7. Dilan Polat
8. Duygu Özaslan Mutaf
9. Engin Polat
10. Feyza Altun
11. Hadise Açıkgöz
12. İrem Derici
13. Kaan Yıldırım
14. Kubilay Aka
15. Mert Yazıcıoğlu
16. Metin Akdülger
17. Özge Özpirinçci (Yamantürk)
18. Zeynep Meriç Aral Keskin
19. Ziynet Sali (Safter)
KAN ÖRNEKLERİ ALINDI
19 isim, ifadeleri ve kan örneklerinin alınması amacıyla İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.
Gözaltına alınan ünlü isimler, Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.
Kan, idrar ve saç örnekleri alınan ünlü isimler, Adli Tıp Kurumu'ndan ayrıldı.
İREM DERİCİ'NİN AVUKATINDAN AÇIKLAMA
Şarkıcı İrem Derici'nin avukatı Ayşegül Mermer tarafından yapılan açıklamada, "Müvekkilim İrem Derici ile birlikte yürütülen bir süreç kapsamında, ifadesine başvurulmak üzere jandarma birimine gidiyoruz. Şu an itibarıyla dosyanın içeriğine veya konusuna ilişkin tarafımıza iletilmiş resmî bir bilgi bulunmamaktadır. Süreç netleştikçe kamuoyu bilgilendirilecektir" sözlerine yer verildi.
Ziynet Sali'nin avukatı ise şu ifadeleri kullandı:
"Ziynet Sali ifadeye davet edilmiş ancak yurt dışında olduğu için, döndükten sonra ifadesini verecektir. Müvekkilim Ziynet Sali hayatı boyunca sigara dahi içmemiş olup, söz konusu soruşturma ve kişileri ile hiçbir ilgisi alakası yoktur."
SİMGE SAĞIN'IN AVUKATINDAN AÇIKLAMA
Sözcü'de yer alan bilgiye göre gözaltına alınanlar arasında olduğu aktarılan Simge Sağın'ın avukatı, Sağın'ın bir haftadan bu yana ABD'de olduğunu söyledi.
- Simge, bir haftadır Amerika’da hem tatil hem de klip çekimi için bulunuyor. Şu an itibarıyla bize tebliğ edilmiş herhangi bir konu bulunmamaktadır.