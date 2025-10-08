1 ay önce doğum yapmıştı: Meriç Aral gözaltına alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak iddiası ile işlem başlatılan ve kamuoyunca tanınan isimlere yönelik operasyon düzenlendi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 19 ünlü gözaltına alındı. 19 ünlü isim arasında Meriç Aral'ın da yer aldığı belirtildi.
Kendisi gibi oyuncu olan Serkan Keskin ile evli olan Meriç Aral, 4 Eylül 2025'te doğum yapmış, oğlu Güneş'i kucağına almıştı.
19 ünlü ismin, ifadeleri ve kan örneklerinin alınması amacıyla İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldüğü belirtildi.
İŞTE O 19 İSİM:
- Dilan Polat,
- Engin Polat,
- İrem Derici,
- Kubilay Aka,
- Kaan Yıldırım,
- Hadise Açıkgöz,
- Berrak Tüzünataç,
- Duygu Özaslan Mutaf,
- Demet Evgar Babataş,
- Zeynep Meriç Aral Keskin,
- Özge Özpirinçci,
- Mert Yazıcıoğlu,
- Feyza Altun,
- Derin Talu,
- Deren Talu,
- Ziynet Sali,
- Birce Akalay,
- Metin Akdülger,
- Ceren Moray Orcan