1 ay önce doğum yapmıştı: Meriç Aral gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak iddiası ile işlem başlatılan ve kamuoyunca tanınan isimlere yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 19 ünlü gözaltına alındı. 19 ünlü isim arasında Meriç Aral'ın da yer aldığı belirtildi.

Kendisi gibi oyuncu olan Serkan Keskin ile evli olan Meriç Aral, 4 Eylül 2025'te doğum yapmış, oğlu Güneş'i kucağına almıştı.

Son dakika | Hadise, Dilan-Engin Polat, İrem Derici ve Demet Evgar dahil 19 ünlü gözaltına alındı

19 ünlü ismin, ifadeleri ve kan örneklerinin alınması amacıyla İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldüğü belirtildi.

İŞTE O 19 İSİM: