Gözaltına alınan Polat çiftinin avukatı isyan etti

Yayınlanma:
"Uyuşturucu madde kullanmak" iddiası ile haklarında soruşturma başlatılan 19 ünlü gözaltına alındı. Gözaltına alınan Dilan ve Engin Polat çiftinin avukatı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla isyan etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak iddiası ile işlem başlatılan ve kamuoyunca tanınan isimlere yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 19 ünlü gözaltına alındı. 19 ünlü isim arasında Dilan ve Engin Polat çifti de yer aldı.

dilan-engin-polat.webp

Sabah gazetesi ATV dizisinin oyuncusunu gözaltı listesinden uçurduSabah gazetesi ATV dizisinin oyuncusunu gözaltı listesinden uçurdu

"BU MEMLEKETİN GÜNAH KEÇİSİ Mİ KARDEŞİM?"

Gözaltına alınmalarının ardından Polat çiftinin avukatı Osman Eryiğit, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Artık memlekette yapılan her operasyonda Dilan ve Engin Polat'ın da işin içine dahil edilmesine anlam veremez hale geldik, durum böyle olunca halk bu insanlara potansiyel suçlu gözüyle bakmaya başladı, soruşturmalar neticesinde suçsuzlukları ortaya çıkıyor ama o zamana kadar da kurbağanın canı çıkıyor tabiri caizse, bu insanlar bu memleketin günah keçisi mi kardeşim? Daha yeni bu insanların saç örneklerine kadar Adli Tıp Kurumunda inceleme yapıldı, sonuçlar temiz. Nerede bizim müvekkillerin lekelenmeme hakkı?"

polatlar-avukat.png

Uyuşturucu soruşturmasına adı karıştı! "Ziynet Sali sigara dahi içmiyor" dediUyuşturucu soruşturmasına adı karıştı! "Ziynet Sali sigara dahi içmiyor" dedi

Polat çifti, daha önce "Suç örgütü kurma", "kara para aklama" ve "yasa dışı bahis" suçlamasıyla 40’ar yıla kadar hapisle yargılanmış ve Dilan Polat 9 ay tutuklu yargılandıktan sonra 19 Ağustos'ta tahliye edilmişti. Aynı dava kapsamında tutuklu yargılanan Engin Polat da 6 Eylül’de tahliye edilmişti.

