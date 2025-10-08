Gözaltına alınan İrem Derici'nin avukatı konuştu: Son derece rahatız!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu kullanma iddiası ile çok sayıda ünlü isme yönelik operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen şafak operasyonuyla, Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Metin Akdülger ve Ceren Moray Orcan gözaltına alındı.

Demet Evgar gözaltına alındı: Set durduruldu!

"TEST YAPILMASINI BİZ İSTEDİK"

Gözaltına alınan isimlerden biri olan ve bugün sözleneceği öğrenilen ünlü şarkıcı İrem Derici'nin avukatı Ayşegül Mermer, açıklamalarda bulundu. Test yapılmasını en başta kendilerinin istediğini belirten Mermer, "Son derece rahatız" dedi.

"İfadesine başvurulmak üzere buraya getirildi. İfadesi alındı, şimdi Adli Tıp Kurumu'na götürülecekler. İrem ilk alındığı anda test istedi. Son derece rahatız" ifadesini kullandı. Mermer, "Jandarma nezaretinde mi getirildi?" sorusunu ise "Evet maalesef" diye yanıtladı.

"SON BİR YILDIR SİGARA DAHİ İÇMİYOR"

Bir açıklama daha yapan Ayşegül Mermer, şöyle konuştu:

"Müvekkilim son bir yıldır sigara dahi içmiyor. Yasaklı madde kullanımı veya yasaklı maddenin kullanımını özendirme gibi bir suç işlememiştir. Rapor geldiğinde de bu ortaya çıkacaktır. Soruşturmanın neden açıldığını bilmiyoruz, gizlilik kararı var. Yurt dışında olanlar, sanırım Simge Sağın ve Ziynet Sali döndüklerinde ifadelerine başvurulacak"

Gözaltına alınan Polat çiftinin avukatı isyan etti