Cemre Baysel isyan etti: Madden desteğime ihtiyaçları yok!

Ünlü oyuncu Cemre Baysel, özel hayatı ve ailesinin adının karıştırıldığı iddialara karşı sessizliğini bozarak bir açıklama yayımladı. Baysel, rapçi Blok3 ile yaşadığı öne sürülen ayrılığın nedeninin, ailesinin karşı çıkması olduğu yönündeki spekülasyonlara tepki gösterdi.

Bir magazin programında, Blok3'ün evlendikten sonra Cemre Baysel'in çalışmasını istememesi ve ünlü oyuncunun geçimini sağladığı ailesinin de bu duruma karşı çıktığı iddia edilmişti.

"Hadi biraz da bunu gündem yapalım" notuyla paylaşım yapan ünlü oyuncu şu ifadeleri kullandı:

"Şimdiye kadar özel hayatımla gündeme gelmeyi, konuşulmayı tercih eden bir oyuncu olmadım. En başında gülüp geçmeyi tercih ettiğim ciddiye almadığım haberler, bugün yalnızca gerçeği yansıtmamakla kalmayıp, aynı zamanda kişilik haklarıma, ailevi değerlerime ve özel hayatıma yönelik açık bir saldırı niteliği taşımaktadır.

Her zaman kendi ayaklarım üzerinde durdum. Ailem 10 yıllık meslek hayatımda ve özel hayatım da dahil sadece destek olmuş asla köstek olmamıştır. Ailemin benim madden desteğime ihtiyaçları yoktur. Ben bir evlat olarak sadece sorumluluklarımı yerine getirip, ne gerekiyorsa yaptım ve yapmaya devam edeceğim. Keşke böyle büyük başlıklar altında konuşulmadan önce gerçekliği direkt şahsıma sorsalardı.

Cevap hakkımı kullanıyorken söylemek istediğim ailem beni korumak dışında asla ilişkilerime karışmaz hele ki söylendiği gibi çirkin sebepler yüzünden! Ailemin böylesine çirkin ve temelsiz iddialarla birlikte anılması, benim için kabul edilemez.

Kimseyle bir ilişkim yok, olmadı da. O yüzden söylenenler gibi bir ayrılık yok. Susmayı tercih ettikçe uzayan ve içinde bulunmaktan büyük rahatsızlık duyduğum bir konu haline geldi. Artık son bulacağını umarak yapıyorum bu açıklamayı.