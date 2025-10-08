Cemre Baysel isyan etti: Madden desteğime ihtiyaçları yok!

Cemre Baysel isyan etti: Madden desteğime ihtiyaçları yok!
Yayınlanma:
Rapçi Blok3 ile aşk yaşadığı ve ailesi istemediği için ayrıldığı iddia edilen ünlü oyuncu Cemre Baysel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla isyan etti.

Ünlü oyuncu Cemre Baysel, özel hayatı ve ailesinin adının karıştırıldığı iddialara karşı sessizliğini bozarak bir açıklama yayımladı. Baysel, rapçi Blok3 ile yaşadığı öne sürülen ayrılığın nedeninin, ailesinin karşı çıkması olduğu yönündeki spekülasyonlara tepki gösterdi.

Bir magazin programında, Blok3'ün evlendikten sonra Cemre Baysel'in çalışmasını istememesi ve ünlü oyuncunun geçimini sağladığı ailesinin de bu duruma karşı çıktığı iddia edilmişti.

blok3.webp

"AÇIK BİR SALDIRI NİTELİĞİ TAŞIMAKTADIR"

"Hadi biraz da bunu gündem yapalım" notuyla paylaşım yapan ünlü oyuncu şu ifadeleri kullandı:

"Şimdiye kadar özel hayatımla gündeme gelmeyi, konuşulmayı tercih eden bir oyuncu olmadım. En başında gülüp geçmeyi tercih ettiğim ciddiye almadığım haberler, bugün yalnızca gerçeği yansıtmamakla kalmayıp, aynı zamanda kişilik haklarıma, ailevi değerlerime ve özel hayatıma yönelik açık bir saldırı niteliği taşımaktadır.

cemre-baysel.webp

Jennifer Lopez ve Ben Affleck boşanma sonrası ilk kez yan yana!Jennifer Lopez ve Ben Affleck boşanma sonrası ilk kez yan yana!

"AİLEMİN BENİM MADDEN DESTEĞİME İHTİYAÇLARI YOKTUR"

Her zaman kendi ayaklarım üzerinde durdum. Ailem 10 yıllık meslek hayatımda ve özel hayatım da dahil sadece destek olmuş asla köstek olmamıştır. Ailemin benim madden desteğime ihtiyaçları yoktur. Ben bir evlat olarak sadece sorumluluklarımı yerine getirip, ne gerekiyorsa yaptım ve yapmaya devam edeceğim. Keşke böyle büyük başlıklar altında konuşulmadan önce gerçekliği direkt şahsıma sorsalardı.

"KİMSEYLE BİR İLİŞKİM YOK, OLMADI DA"

Cevap hakkımı kullanıyorken söylemek istediğim ailem beni korumak dışında asla ilişkilerime karışmaz hele ki söylendiği gibi çirkin sebepler yüzünden! Ailemin böylesine çirkin ve temelsiz iddialarla birlikte anılması, benim için kabul edilemez.

Kimseyle bir ilişkim yok, olmadı da. O yüzden söylenenler gibi bir ayrılık yok. Susmayı tercih ettikçe uzayan ve içinde bulunmaktan büyük rahatsızlık duyduğum bir konu haline geldi. Artık son bulacağını umarak yapıyorum bu açıklamayı.

cemre-baysel-aciklama.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek: 8 saati bulan elektrik kesintileri yapılacak
Icardi'den şaşırtan talep: Okan Buruk anında reddetti
İnanılmaz olay: 4 yaşındaki kızlarının doğum gününde kaynar suyla dolu küvete giren çift öldü
İnanılmaz olay: 4 yaşındaki kızlarının doğum gününde kaynar suyla dolu küvete giren çift öldü
Altın rekora koşuyor! Uzmandan sert uyarı: Düşüş Kapıda!
Altın rekora koşuyor!
Uzmandan sert uyarı: Düşüş Kapıda!
Maliye’den jet hızıyla denetim: Özel uçaklar mercek altında
Maliye’den jet hızıyla denetim
Özel uçaklar mercek altında
Kuvvetli yağış ve fırtına yolda: Meteoroloji uyardı bu saatlere dikkat
Yoğurt severler dikkat: Bu tarifte karınca var!
Bu tarifi evde yapmayın!
Yoğurt severler dikkat: Bu tarifte karınca var!
Gece yarısından itibaren başlıyor: İstanbul'un 23 ilçesinde 8 saati bulacak elektrik kesintisi
Emeklinin hesabına 32 bin lira yatırılacak: Başvuran alacak!
Emeklinin hesabına 32 bin lira yatırılacak: Başvuran alacak!
Yunanistan'dan çıktı Ankara'ya geliyor: Çok sert vuracak!
Magazin
Ebru Gündeş ve Özcan Deniz'in yılbaşında kazanacağı para dudak uçuklattı
Ebru Gündeş ve Özcan Deniz'in yılbaşında kazanacağı para dudak uçuklattı
Sette izdiham! Çağatay Ulusoy zor anlar yaşadı
Sette izdiham! Çağatay Ulusoy zor anlar yaşadı
Uyuşturucu soruşturmasına adı karıştı! "Ziynet Sali sigara dahi içmiyor" dedi
Uyuşturucu soruşturmasına adı karıştı! "Ziynet Sali sigara dahi içmiyor" dedi