Ocak ayında boşanan Hollywood'un bir dönemki gözde çifti Jennifer Lopez ve Ben Affleck, boşanmalarının ardından ilk kez birlikte görüntülendi.

İkili, New York'ta düzenlenen, Lopez'in başrolünde yer aldığı ve birlikte yapımcılığını üstlendikleri "Örümcek Kadın'ın Öpücüğü" (Kiss of the Spider Woman) filminin galasında bir araya geldi.

Jennifer Lopez ve Ben Affleck, kırmızı halıda gazetecilere poz verdi. Dostça tavırlarını koruyan eski çift, birbirleriyle gülümseyerek sohbet ederken görüntülendi.

JLO: FİLM ONSUZ ÇEKİLMEZDİ!

Filmde Ingrid Luna (Örümcek Kadın) karakterini canlandıran Lopez, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, "Ben (Affleck) olmasaydı, film çekilmezdi ve bunu her zaman söyleyeceğim" demişti.

Lopez, filmin çekim sürecinin kişisel hayatındaki zorlu bir dönemi atlatmasına da yardımcı olduğunu belirtti.

BEN AFFLECK: "JENNIFER MUHTEŞEMDİ!"

Affleck ise galada verdiği demeçte Lopez'e hayranlığını dile getirdi:

"Jennifer muhteşemdi! Elinden gelenin en iyisini yaptı, çok çalıştı. Bu filmde gerçekten her şeyi yapıyor ve onun pek çok yeteneğini görme şansı buluyorsunuz."

Jennifer Lopez ile Ben Affleck, ilk kez 2002’de tanışmış ve aynı yıl nişanlanmışlardı. 2004’te yollarını ayıran ikili, 2021’de ilişkilerine yeniden başlamış, 2022 yazında ise nikah masasına oturmuştu. Ancak Lopez’in 2024 yazında açtığı boşanma davası, 2025 Ocak ayında resmen sonuçlandı ve çiftin ilişkisi bir kez daha sona erdi.