Çağatay Ulusoy'un ikizi Adana'da ortaya çıktı: Satışlar patladı!

Eşref Rüya adlı dizide Çağatay Ulusoy’un canlandırdığı Eşref Tek karakterinin videoları, sosyal medyada akımlara dönüştü.

Bu akımlara katılan ve fiziksel görünümü ile tarzı Eşref Tek’e benzeyen Adanalı galerici Hakan Solmazyüz, paylaşımlarıyla sosyal medyada dikkat çekti. Solmazyüz, diziden esinlenerek yaptığı paylaşımların kendisine olan ilgiyi artırdığını söyledi.

"TİCARETİMİZE KATKI SAĞLAMAK İÇİN PAYLAŞIMLAR YAPIYORDUK"

Hakan Solmazyüz, Eşref Tek'e fiziken benzediğini düşündüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bir aydır içerik üretiyorum. Aslında amacım, Eşref Tek dizisinden, figürlerinden yola çıkarak popülerlik kazanmak değildi. Otomotiv sektöründe tanınmak ve ticaretimize katkı sağlamak için paylaşımlar yapıyorduk. Ancak videolarımızı izleyen insanlar, beni Eşref Tek’e benzetince yorumlar yapmaya başladı ve videomuz viral hale geldi. Yorumlar gelmeye devam edince bu durum hoşumuza gitti ve paylaşımlar yapmaya devam ettik.

"EŞREF TEK’E FİZİKEN BENZEDİĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM"

Eşref Tek’e fiziken benzediğimi düşünüyorum. Türkiye’nin en yakışıklı erkeği Çağatay Ulusoy’a biraz bile benzetilmek beni çok mutlu ediyor. Saç stilim, giyim tarzım, sakal şeklim ve yüz hatlarımın ona benzediğini düşünüyorum."

"BU DURUM SATIŞLARIMIZI OLUMLU ETKİLEDİ"

"Eşref Tek tarzıyla çektiğin videoların satışlara ve paylaşımlarının izlenmesine nasıl bir katkısı oldu?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

"Eşref Tek tarzıyla çektiğimiz videolar, satışlarımıza ve paylaşımlarımızın izlenmesine olumlu katkı sağladı. İnsanlara daha fazla güven verdiğimizi düşünüyorum. Görüştüğümüz kişiler, bizi görünce 'Araba almak istiyoruz' diyerek yorum ve mesajlar gönderiyor. Bu durum satışlarımızı olumlu etkiledi. İnsanlar araba almasa bile gelip galerimizi ziyaret ediyor, çayımızı içip yemeklerimizi yiyor; biz de onları ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Bizim amacımız bu sektörde birilerini taklit etmek ya da popülerlik kazanmak değil. Galeri sektöründe insanlara yardımcı olmak, onların kandırılmasını engellemek ve araçlar hakkında doğru bilgi vermek hedefimiz. Bu doğrultuda çalışmalarımız sayesinde satışlarımız da arttı."

"ÇOCUKLAR FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İSTİYOR"

Solmazyüz, "Sokakta insanlar geçerken esprili bir şekilde 'Eşref’e çok benziyorsun' diye yorum yapıyorlar. Sözlü olarak yorum yapanlar oluyor, çocuklar da fotoğraf çektirmek istiyor. Onlara iyi örnek olmaya çalışıyorum, bunu da başarabiliyorsam ne mutlu." ifadelerini kullandı.