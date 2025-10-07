Hande Erçel İtalya'ya konuştu: En büyük hedefini açıkladı

Yayınlanma:
Grazia İtalya dergisine kapak olan ünlü oyuncu Hande Erçel, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Erçel, röportajda en büyük hedeflerinden birini de paylaştı.

Rol aldığı dizilerle İtalya'da üne kavuşan ünlü oyuncu Hande Erçel, ülkenin önde gelen dergilerinden Grazia İtalya'ya kapak oldu ve dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kariyer hedeflerinden annesine olan bağlılığına kadar merak edilenleri anlatan Erçel, en büyük hedeflerinden birini de açıkladı.

hande-ercel-kapak.webp

Erçel, röportajda şu sorulara yanıt verdi:

-Ailenizde hayat seçimlerinizde ve kariyerinizde size en çok ilham veren kimdi?

Annem her zaman en büyük destekçim oldu. Şimdi bile, gökyüzünden beni izlediğini biliyorum ve bana rehberlik ettiğini ve ihtiyacım olan cevapları gönderdiğini hâlâ hissedebiliyorum.

"BASKI OLARAK DEĞİL BİR SORUMLULUK OLARAK GÖRÜYORUM"

-Ünlü olmak büyük bir baskıyı beraberinde getiriyor. Popüler Hande ile özel hayatınızdaki Hande arasında nasıl bir denge kuruyorsunuz?

Şöhreti baskı olarak değil, bir sorumluluk olarak görüyorum. İnsanların hayatlarına dokunup ilham verebilmem bana güç veriyor. Belirli anları sadece kendim ve sevdiklerim için ayırıyorum. Bu özel alanı koruyarak denge sağlayabiliyorum.

hande-ercel.webp

"EN BÜYÜK HEDEFLERİMDEN BİRİ SERGİ AÇMAK"

-Gerçekleştirmediğiniz bir hayaliniz var mı?

Oyuncu olarak sınırlarımı gerçekten zorlayabileceğim uluslararası bir projede yer almayı hayal ediyorum. Kişisel olarak ise en büyük hedeflerimden biri sergi açmak.

-Hâlâ resim yapıyor musunuz?

Evet. Yakın zamanda bir stüdyo açtım ve şu anda kişisel sergim için hazırlanıyorum.

hande-ercel-grazia.jpg

