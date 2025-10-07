Farah Zeynep Abdullah veda etti

Farah Zeynep Abdullah veda etti
Yayınlanma:
Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla yaza veda etti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, takipçilerine yaza veda ettiğini duyurdu.

Güneşli bir günden keyifli karelerini yayınlayan Abdullah, gönderisine "Yaza ne kadar kaldı?" notunu düşerek yaz sezonuna olan özlemini şimdiden dile getirdi.

farah-zeynep-abdullah.jpg

Yoğun ilgi gören ve kısa sürede beğeni yağmuruna tutulan bu paylaşım, oyuncunun hayranlarından yüzlerce yorum aldı.

Farah Zeynep Abdullah da böylece, yaza veda eden ünlüler kervanına katılmış oldu.

farah-zeynep-abdullah-yaz.jpg

FARAH ZEYNEP ABDULLAH KİMDİR?

17 Ağustos 1989 tarihinde İstanbul'da doğan Farah Zeynep Abdullah, en büyük çıkışını Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisindeki Aylin karakteriyle yaptı.

Kariyeri boyunca Kurt Seyit ve Şura, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Masumlar Apartmanı, Unutursam Fısılda ve Bergen gibi çok sayıda projede yer aldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

