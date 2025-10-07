İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, İspanya’daki hayatından yeni kareler paylaştı.

SOSYAL MEDYADA ÇOK KONUŞULDU

Instagram hesabında 15 milyondan fazla takipçisi bulunan 20 yaşındaki milli futbolcu, paylaşımında bisiklet sürdüğü anlara da yer verdi.

Arda Güler'in İspanya sokaklarında Selda Bağcan dinleyerek bisiklet sürdüğü anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Farah Zeynep Abdullah veda etti

Çocukluk fotoğraflarını da paylaşan Arda Güler, bu kez daha önce yayımlamadığı yeni karelerini de takipçileriyle buluşturdu.

Paylaşımında Real Madrid'deki takım arkadaşlarına ve ailesine yer verdi.

Beyin anevrizması geçiren Ahu Yağtu son halini paylaştı

BEĞENİ YAĞDI

Arda Güler'in 15.3 milyon takipçiye sahip Instagram hesabından yaptığı bu paylaşıma kısa sürede 1 buçuk milyon beğeni geldi.