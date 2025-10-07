Arda Güler'in Selda Bağcan paylaşımı gündem oldu

Yayınlanma:
Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, son paylaşımıyla gündem oldu. Milli futbolcunun, İspanya sokaklarında Selda Bağcan dinleyerek bisiklet sürdüğü anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, İspanya’daki hayatından yeni kareler paylaştı.

560368889-18100106002646829-5035879668467932922-n.jpg

SOSYAL MEDYADA ÇOK KONUŞULDU

Instagram hesabında 15 milyondan fazla takipçisi bulunan 20 yaşındaki milli futbolcu, paylaşımında bisiklet sürdüğü anlara da yer verdi.

Arda Güler'in İspanya sokaklarında Selda Bağcan dinleyerek bisiklet sürdüğü anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

arda-guler-selda-bagcan-bisiklet.jpg

Çocukluk fotoğraflarını da paylaşan Arda Güler, bu kez daha önce yayımlamadığı yeni karelerini de takipçileriyle buluşturdu.

Paylaşımında Real Madrid'deki takım arkadaşlarına ve ailesine yer verdi.

561172025-18100106128646829-8325889648740551392-n.jpg

BEĞENİ YAĞDI

Arda Güler'in 15.3 milyon takipçiye sahip Instagram hesabından yaptığı bu paylaşıma kısa sürede 1 buçuk milyon beğeni geldi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

