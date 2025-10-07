Beyin anevrizması geçiren Ahu Yağtu son halini paylaştı

Son olarak Kardeşlerim dizisinde rol alan 47 yaşındaki ünlü oyuncu Ahu Yağtu, 16 Eylül'de yaşadığı şiddetli vertigo atağı sonrası sokakta baygınlık geçirip hastaneye kaldırılmıştı.

DÖRT ADET ANEVRİZMA TESPİT EDİLMİŞTİ

Yapılan detaylı tetkikler sonucunda Yağtu'nun beyin damarlarında biri patlamak üzere olan dört adet anevrizma tespit edilmişti.

Acil müdahaleyle stent ve coil yöntemleriyle tedavi altına alınan ünlü isim, taburcu olduktan sonra sadece şiddetli baş ağrıları yaşadığını belirtmişti.

TAKİPÇİLERİNİ GÜLÜMSETTİ

Tedavisinin ardından dinlenmeye çekilen Ahu Yağtu, sosyal medya hesabından yeni bir fotoğrafını paylaştı.

Aynadan gülümsediği bu kare, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü. Oyuncu, fotoğrafına düşürdüğü esprili notla da moralinin yüksek olduğunu gösterdi: "İşe... Şaka şaka."

