Nükhet Duru'yu akrep soktu! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Nükhet Duru, akrep sokması sonucu apar topar hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan ünlü şarkıcının bazı konserlerinin ertelendiği öğrenildi.

Ünlü şarkıcı Nükhet Duru'dan hayranlarını endişelendiren bir haber geldi. 71 yaşındaki ünlü şarkıcıyı akrep soktu.

Olayın ardından Nükhet Duru, hiç vakit kaybetmeden İstanbul Fulya'daki özel bir hastaneye apar topar kaldırılarak tedavi altına alındı.

KONSERLERİ ERTELENDİ

Gazeteci Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, hastanede tedavisi süren sanatçının bir süre dinlenmesi gerektiği bildirildi. Bu durum nedeniyle Nükhet Duru'nun önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi planlanan bazı konserlerinin ertelendiği de öğrenildi.

KIYAFETİ OLAY OLMUŞTU

Nükhet Duru son olarak sahne kıyafetiyle gündem olmuştu. Daha önce verdiği bir röportajda, "ne olur bu tayt olayına bir 'Dur' deyin artık" diyen ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde transparan bir taytla sahneye çıkmıştı.

