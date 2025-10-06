Jetler Özge Özpirinçci ve Salih Bademci için uçacak!

Jetler Özge Özpirinçci ve Salih Bademci için uçacak!
Yayınlanma:
Özge Özpirinçci ve Salih Bademci'nin başrollerini paylaştığı "Sakıncalı" dizisi için Venedik'te lansman düzenlenecek. Lansman için Cannes'dan davetliler, özel jetlerle Venedik’e getirilecek.

Türk dizi sektörü bir ilke imza atıyor. Yakında yayına girmeye hazırlanan "Sakıncalı" dizisi, Venedik’te düzenlenecek uluslararası lansmanla dünyaya tanıtılacak. Başroller Özge Özpirinçci ve Salih Bademci de bu tanıtımda yer alacak.

Dizinin yurt dışı temsilciliğini üstlenen Global Agency, diziyi, 12 Ekim Pazar günü Venedik’te yapılacak lansman ile uluslararası izleyicilere sunacak.

zge-ozpirincci-ve-salih-bademci-sakincali.jpg

Acun Ilıcalı'dan şaşırtan karar: İlk ismi sosyal medyadan duyurduAcun Ilıcalı'dan şaşırtan karar: İlk ismi sosyal medyadan duyurdu

CANNES'DAN VENEDİK'E ÖZEL JETLERLE GELECEKLER

Yurt dışına "A Mother’s Oath (Bir Annenin Yemini)" ismiyle sunulacak olan dizi, güçlü bir kadın hikayesi ve aşk temasını merkezine alıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bu lansman, televizyon dünyasının en önemli fuarlarından MIPCOM’un hemen bir gün öncesinde gerçekleştirilecek. Lansmanın dikkat çeken detaylarından biri ise Cannes’dan gelecek davetlilerin özel jetlerle Venedik’e taşınacak olması.

zge-ozpirincci-ve-salih-bademci.webp

"Cihan Albora" konuştu: Midyat'a katkımız var!"Cihan Albora" konuştu: Midyat'a katkımız var!

Lansmana dizinin başrol oyuncuları Özge Özpirinçci ve Salih Bademci'nin yanı sıra yapımcı Faruk Turgut, kanal yöneticileri ve 30’dan fazla ülkeden televizyon endüstrisinin önde gelen isimleri katılacak.

Diziyle ilgili konuşan Global Agency CEO’su İzzet Pinto, "Sakıncalı; güçlü kadın hikayesini ve aşkı uluslararası izleyiciye ulaştıracak... Her yıl çıtayı yükselterek dizilerimize yakışır lansmanlar yapmayı sürdürüyoruz. Venedik lansmanını da büyük bir heyecanla bekliyoruz" sözleriyle heyecanını dile getirdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbulluları Meteoroloji de Valilik de uyardı: Aman dikkat!
Aman dikkat!
İstanbulluları Meteoroloji de Valilik de uyardı
Amedspor'a başkan adayı oldu: Seçim vaadi dudak uçuklattı
Acun Ilıcalı'dan şaşırtan karar: İlk ismi sosyal medyadan duyurdu
Son 10 yılda en çok zenginleşen il belli oldu
GÖRÜNCE ÇOK ŞAŞIRACAKSINIZ!
Son 10 yılda en çok zenginleşen il belli oldu
Everest'te kar fırtınası! En az bin kişi mahsur kaldı: Korku filmi gibi görüntüler geliyor
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
Fuhuşla suçlanan rapçi Diddy'nin cezası belli oldu: Dünyanın gözü bu karardaydı!
Magazin
Nükhet Duru'yu akrep soktu! Apar topar hastaneye kaldırıldı
Nükhet Duru'yu akrep soktu! Apar topar hastaneye kaldırıldı
Hülya Avşar son haliyle herkesi şaşırttı
Hülya Avşar son haliyle herkesi şaşırttı