Jetler Özge Özpirinçci ve Salih Bademci için uçacak!

Türk dizi sektörü bir ilke imza atıyor. Yakında yayına girmeye hazırlanan "Sakıncalı" dizisi, Venedik’te düzenlenecek uluslararası lansmanla dünyaya tanıtılacak. Başroller Özge Özpirinçci ve Salih Bademci de bu tanıtımda yer alacak.

Dizinin yurt dışı temsilciliğini üstlenen Global Agency, diziyi, 12 Ekim Pazar günü Venedik’te yapılacak lansman ile uluslararası izleyicilere sunacak.

CANNES'DAN VENEDİK'E ÖZEL JETLERLE GELECEKLER

Yurt dışına "A Mother’s Oath (Bir Annenin Yemini)" ismiyle sunulacak olan dizi, güçlü bir kadın hikayesi ve aşk temasını merkezine alıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bu lansman, televizyon dünyasının en önemli fuarlarından MIPCOM’un hemen bir gün öncesinde gerçekleştirilecek. Lansmanın dikkat çeken detaylarından biri ise Cannes’dan gelecek davetlilerin özel jetlerle Venedik’e taşınacak olması.

Lansmana dizinin başrol oyuncuları Özge Özpirinçci ve Salih Bademci'nin yanı sıra yapımcı Faruk Turgut, kanal yöneticileri ve 30’dan fazla ülkeden televizyon endüstrisinin önde gelen isimleri katılacak.

Diziyle ilgili konuşan Global Agency CEO’su İzzet Pinto, "Sakıncalı; güçlü kadın hikayesini ve aşkı uluslararası izleyiciye ulaştıracak... Her yıl çıtayı yükselterek dizilerimize yakışır lansmanlar yapmayı sürdürüyoruz. Venedik lansmanını da büyük bir heyecanla bekliyoruz" sözleriyle heyecanını dile getirdi.