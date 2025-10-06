"Cihan Albora" konuştu: Midyat'a katkımız var!

Pazartesi akşamları yayınlanan Uzak Şehir dizisi, ikinci sezonuyla izleyici ile buluştu. Dizinin çekimlerine Mardin'in Midyat ilçesi ev sahipliği yapıyor.

Dizinin etkisi, Midyat sokakları, çarşıları ve otellerinde de hissedilirken, dizinin başrol erkek karakteri Cihan Albora'yı canlandıran ünlü oyuncu Ozan Akbaba da Mardin sevdasını anlattı.

"BİZİM İÇİN BÜYÜK ŞANS"

Ozan Akbaba, Midyat'ın diziye özel bir anlam kattığını belirterek, "Midyat'ı seviyoruz. Burada dizi çekmek bizim için büyük şans. Senaryo, yapım, reji, oyuncular ve Midyat bir araya gelince böyle gerçekçi, güzel bir dizi çıkıyor ortaya. Midyat'ın bize, bizim Midyat'a katkımız var diye düşünüyorum" dedi.

"HER DETAYINA AYRI BİR HAYRANLIK DUYUYORUM"

Midyat'ın iki günde gezilecek bir yer olmadığını belirten Ozan Akbaba, "Çok fazla görülecek yer var. Midyat'ın her detayına ayrı bir hayranlık duyuyorum" deyip ekledi:

"Ziyarete gelenler yemeklerini, mimarisini, tertemiz sokaklarını çok sevecekler. Tekrar tekrar gelip, havasını tekrar solumak isteyecekler."