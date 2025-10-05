Gözleri Karadeniz'e sürpriz isim!

Gözleri Karadeniz'e sürpriz isim!
Yayınlanma:
Gözleri KaraDeniz dizisinin kadrosuna, Evrim Doğan dahil oldu. Diziye 7. bölümden itibaren "Fethiye" karakteriyle katılacak olan Doğan, Osman Maçari’nin Rize’deki ortağının kardeşi olarak hikâyeye girecek.

O3 Medya imzalı "Gözleri KaraDeniz" dizisinin kadrosuna, çekimlerin yeniden Rize’ye taşınmasıyla birlikte yeni bir oyuncu dahil oldu. Ünlü oyuncu Evrim Doğan, başrollerini Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'ın paylaştığı diziye katıldı.

gozleri-karadeniz.webp

"FETHİYE" KARAKTERİNE HAYAT VERECEK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Evrim Doğan, geçtiğimiz hafta 5. bölümü yayımlanan Gözleri Karadeniz'e "Fethiye" karakteriyle dahil oluyor. Fethiye, 7. bölümden itibaren Osman Maçari’nin (Mehmet Özgür) Rize’deki ortağının kardeşi olarak seyirci karşısına çıkacak.

evrim-dogan.webp

Deniz Can Aktaş'ın partneri belli olduDeniz Can Aktaş'ın partneri belli oldu

Dizinin geniş oyuncu kadrosunda ayrıca Mehmet Özgür, Yonca Şahinbaş, Mustafa Açılan, Erol Babaoğlu, Ebru Aykaç, Eren Ören, Osman Albayrak, Onur Özaydın, Gizem Arıkan, Berk Ali Çatal, Türkü Su Demirel, Özgür Çınar Deveci ve Ayten Uncuoğlu gibi isimler bulunuyor.

Altan Dönmez ve Orkun Çatak’ın yönettiği dizi, merkezinde Azil (Halit Özgür Sarı) ve Güneş'in (Özge Yağız) imkansız aşkını konu alıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Everest'te kar fırtınası! En az bin kişi mahsur kaldı: Korku filmi gibi görüntüler geliyor
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
Fuhuşla suçlanan rapçi Diddy'nin cezası belli oldu: Dünyanın gözü bu karardaydı!
Derbi tekrarlanabilir: Yayıncı kuruluştan bomba iddia
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
7 milyonluk hata! 330 kat fazla maaş yatırdı bakın çalışanı ne yaptı?
7 milyonluk hata!
330 kat fazla maaş yatırdı, bakın çalışanı ne yaptı?
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
İLHAM VEREN BİR HİKAYE...
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
Magazin
Ölümünden sonra ortaya çıktı: Ozzy Osbourne'den intihar açıklaması!
Ölümünden sonra ortaya çıktı: Ozzy Osbourne'den intihar açıklaması!
Fuhuşla suçlanan rapçi Diddy'nin cezası belli oldu: Dünyanın gözü bu karardaydı!
Fuhuşla suçlanan rapçi Diddy'nin cezası belli oldu: Dünyanın gözü bu karardaydı!
Usta oyuncudan Dilan Polat'a tepki: O mesleğin ne olduğunu anlıyor mu?
Usta oyuncudan Dilan Polat'a tepki: O mesleğin ne olduğunu anlıyor mu?