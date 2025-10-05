Gözleri Karadeniz'e sürpriz isim!

O3 Medya imzalı "Gözleri KaraDeniz" dizisinin kadrosuna, çekimlerin yeniden Rize’ye taşınmasıyla birlikte yeni bir oyuncu dahil oldu. Ünlü oyuncu Evrim Doğan, başrollerini Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'ın paylaştığı diziye katıldı.

"FETHİYE" KARAKTERİNE HAYAT VERECEK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Evrim Doğan, geçtiğimiz hafta 5. bölümü yayımlanan Gözleri Karadeniz'e "Fethiye" karakteriyle dahil oluyor. Fethiye, 7. bölümden itibaren Osman Maçari’nin (Mehmet Özgür) Rize’deki ortağının kardeşi olarak seyirci karşısına çıkacak.

Deniz Can Aktaş'ın partneri belli oldu

Dizinin geniş oyuncu kadrosunda ayrıca Mehmet Özgür, Yonca Şahinbaş, Mustafa Açılan, Erol Babaoğlu, Ebru Aykaç, Eren Ören, Osman Albayrak, Onur Özaydın, Gizem Arıkan, Berk Ali Çatal, Türkü Su Demirel, Özgür Çınar Deveci ve Ayten Uncuoğlu gibi isimler bulunuyor.

Altan Dönmez ve Orkun Çatak’ın yönettiği dizi, merkezinde Azil (Halit Özgür Sarı) ve Güneş'in (Özge Yağız) imkansız aşkını konu alıyor.