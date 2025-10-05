Deniz Can Aktaş'ın partneri belli oldu

Yayınlanma:
Yeraltı dizisinde Deniz Can Aktaş'ın partneri belli oldu. Rol için ünlü oyuncu Devrim Özkan ile anlaşma sağlandı.

Medyapım’ın yeni sezon için NOW TV'ye hazırladığı dizi Yeraltı'nın başrol kadrosunda flaş bir gelişme yaşandı.

Dizinin hazırlıkları devam ederken, Deniz Can Aktaş’ın canlandıracağı “Haydar Ali” karakterinin partneri belli oldu.

deniz-can-aktas.webp

Kral Kaybederse'ye veda ettiKral Kaybederse'ye veda etti

DEVRİM ÖZKAN İLE EL SIKIŞILDI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yapım, bu rol için ilk teklif götürülen ünlü oyuncu Devrim Özkan ile el sıkıştı.

Murat Öztürk’ün yöneteceği "Yeraltı" dizisinin diğer başrol oyuncuları ve setin başlayacağı tarih, önümüzdeki günlerde netleşecek.

devrim-ozkan.webp

Veliaht'a flaş transfer! Onun için geliyorVeliaht'a flaş transfer! Onun için geliyor

Son olarak Çift Kişilik Oda adlı dizide Ulaş Tuna Astepe ile başrolleri paylaşan Devrim Özkan, Mavi Mağara, Ne Gemiler Yaktım, Gelsin Hayat Bildiği Gibi ve Vuslat gibi projelerde de yer almıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

