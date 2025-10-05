Deniz Can Aktaş'ın partneri belli oldu
Yayınlanma:
Yeraltı dizisinde Deniz Can Aktaş'ın partneri belli oldu. Rol için ünlü oyuncu Devrim Özkan ile anlaşma sağlandı.
Medyapım’ın yeni sezon için NOW TV'ye hazırladığı dizi Yeraltı'nın başrol kadrosunda flaş bir gelişme yaşandı.
Dizinin hazırlıkları devam ederken, Deniz Can Aktaş’ın canlandıracağı “Haydar Ali” karakterinin partneri belli oldu.
DEVRİM ÖZKAN İLE EL SIKIŞILDI
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yapım, bu rol için ilk teklif götürülen ünlü oyuncu Devrim Özkan ile el sıkıştı.
Murat Öztürk’ün yöneteceği "Yeraltı" dizisinin diğer başrol oyuncuları ve setin başlayacağı tarih, önümüzdeki günlerde netleşecek.
Son olarak Çift Kişilik Oda adlı dizide Ulaş Tuna Astepe ile başrolleri paylaşan Devrim Özkan, Mavi Mağara, Ne Gemiler Yaktım, Gelsin Hayat Bildiği Gibi ve Vuslat gibi projelerde de yer almıştı.