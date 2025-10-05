Veliaht'a flaş transfer! Onun için geliyor

Show TV'nin yeni sezonda izleyici ile buluşan dizisi Veliaht'ın kadrosuna yeni bir isim katıldı.

Son olarak 4. bölümü ile ekrana gelen diziye Erdal Beşikçioğlu'nun kızı Derin Beşikçioğlu katıldı. Beşikçioğlu'nun, diziye "Büşra" karakteriyle dahil olacağı öğrenildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin 6. bölümünde izleyiciyle buluşacak olan Büşra, Esenler'in önemli ve köklü ailelerinden birinin kızı olarak izleyici karşısına çıkacak.

Onun gelişi, özellikle Erkan Kolçak Köstendil’in canlandırdığı Yahya karakteri etrafındaki dengeleri sarsacak. Büşra, Yahya'yla yakınlaşarak dengeleri değiştirecek.

DERİN BEŞİKÇİOĞLU KİMDİR?

Derin Beşikçioğlu, Aytaç Şaşmaz’la başrolü paylaştığı "Kaosun Anatomisi" dizisiyle HBO Max’te izleyici karşısına çıkmış, Disney Plus’ta yayınlanacak “Bize Bir Şey Olmaz” dizisinin çekimlerini tamamlamıştı.