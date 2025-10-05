Veliaht'a flaş transfer! Onun için geliyor

Veliaht'a flaş transfer! Onun için geliyor
Yayınlanma:
Veliaht'ın kadrosuna sürpriz bir isim katıldı. Erdal Beşikçioğlu'nun kızı Derin Beşikçioğlu, diziye 6. bölümde "Büşra" rolüyle dahil olarak Yahya karakteri etrafındaki dengeleri sarsacak.

Show TV'nin yeni sezonda izleyici ile buluşan dizisi Veliaht'ın kadrosuna yeni bir isim katıldı.

Son olarak 4. bölümü ile ekrana gelen diziye Erdal Beşikçioğlu'nun kızı Derin Beşikçioğlu katıldı. Beşikçioğlu'nun, diziye "Büşra" karakteriyle dahil olacağı öğrenildi.

derin-besikcioglu.jpg

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin 6. bölümünde izleyiciyle buluşacak olan Büşra, Esenler'in önemli ve köklü ailelerinden birinin kızı olarak izleyici karşısına çıkacak.

Onun gelişi, özellikle Erkan Kolçak Köstendil’in canlandırdığı Yahya karakteri etrafındaki dengeleri sarsacak. Büşra, Yahya'yla yakınlaşarak dengeleri değiştirecek.

veliaht-yahya.jpg

Gülenay Kalkan'dan 'Güller ve Günahlar' itirafları!Gülenay Kalkan'dan 'Güller ve Günahlar' itirafları!

DERİN BEŞİKÇİOĞLU KİMDİR?

Derin Beşikçioğlu, Aytaç Şaşmaz’la başrolü paylaştığı "Kaosun Anatomisi" dizisiyle HBO Max’te izleyici karşısına çıkmış, Disney Plus’ta yayınlanacak “Bize Bir Şey Olmaz” dizisinin çekimlerini tamamlamıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

