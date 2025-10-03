Gülenay Kalkan'dan 'Güller ve Günahlar' itirafları!

Gülenay Kalkan'dan 'Güller ve Günahlar' itirafları!
Yayınlanma:
Yeni dizisi Güller ve Günahlar'da Sevim karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan usta oyuncu Gülenay Kalkan, dizi ile ilgili itiraflarda bulundu.

Son olarak İnci Taneleri dizisindeki Mahun Hanım karakteriyle dikkat çeken usta oyuncu Gülenay Kalkan, yeni sezonda da izleyici ile buluşacak. NGM imzalı Güller ve Günahlar dizisi ile ekranlara dönen oyuncu, projeyi duyduğunda büyük heyecan duyduğunu itiraf etti.

Kalkan, "Yeni bir hikaye, yeni bir enerji. Benim için bir projenin hikayesinin olması çok önemli. Oynayacağım karakteri 'Seyirciye neler verebilirim?' diye heyecanla okumaya başlıyorum. Ayrıca dizimizin ismi de çok hoşuma gitti, dikkat çekici ve güçlü bir isim" diye konuştu.

Mutluluğunu dile getiren usta oyuncu, "Güzel ve doğru hikayelerde buluşmak çok önemli." dedi.

gulenay-kalkan.jpg

Özge Özpirinçci ve Salih Bademci Venedik yolcusuÖzge Özpirinçci ve Salih Bademci Venedik yolcusu

GÜÇLÜ BİR ANNE FİGÜRÜ

Gülenay Kalkan, Güller ve Günahlar dizisinde ailesine düşkün, onlar için fedakârlıktan kaçınmayan ancak zaman zaman tatlı-sert tavırlar sergileyen otoriter bir anne figürü olan Sevim karakterine hayat verecek.

gulenay-kalkandan-guller-ve-gunahlar-itiraflari.jpg

Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği dizi; Murat Yıldırım ve Cemre Baysel gibi isimleri bir araya getiriyor.

Oyuncu kadrosunda ayrıca Oya Unustası, Serdar Orçin, Emel Çölgecen ve Ahmet Saraçoğlu gibi isimler yer alıyor.

Kaynak:DHA

Derbi tekrarlanabilir: Yayıncı kuruluştan bomba iddia
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
7 milyonluk hata! 330 kat fazla maaş yatırdı bakın çalışanı ne yaptı?
7 milyonluk hata!
330 kat fazla maaş yatırdı, bakın çalışanı ne yaptı?
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
İLHAM VEREN BİR HİKAYE...
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
Antalya'da doğan kuzuyu görenler gözlerine inanamadı: Veterinerler anlam veremedi
Forbes onayladı: Dünyanın tarihte serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişisi
Forbes onayladı: Dünyanın tarihte serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişisi
Sinema severlere müjde: Bilet fiyatları o günler hep 120 TL olacak
BEDAŞ ilçe ilçe uyardı: İstanbul'un 12 ilçesinde 8 saatlik elektrik kesintileri yapılacak
Emekli ve memura yapılacak zammı açıkladı: TÜİK herkesi ters köşe yaptı
Sadettin Saran dayanamadı: Canlı yayına daldı
Magazin
Usta oyuncudan Dilan Polat'a tepki: O mesleğin ne olduğunu anlıyor mu?
Usta oyuncudan Dilan Polat'a tepki: O mesleğin ne olduğunu anlıyor mu?
Özge Özpirinçci ve Salih Bademci Venedik yolcusu
Özge Özpirinçci ve Salih Bademci Venedik yolcusu
Ebru Gündeş boşanır boşanmaz değiştirdi
Ebru Gündeş boşanır boşanmaz değiştirdi