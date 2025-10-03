Gülenay Kalkan'dan 'Güller ve Günahlar' itirafları!

Son olarak İnci Taneleri dizisindeki Mahun Hanım karakteriyle dikkat çeken usta oyuncu Gülenay Kalkan, yeni sezonda da izleyici ile buluşacak. NGM imzalı Güller ve Günahlar dizisi ile ekranlara dönen oyuncu, projeyi duyduğunda büyük heyecan duyduğunu itiraf etti.

Kalkan, "Yeni bir hikaye, yeni bir enerji. Benim için bir projenin hikayesinin olması çok önemli. Oynayacağım karakteri 'Seyirciye neler verebilirim?' diye heyecanla okumaya başlıyorum. Ayrıca dizimizin ismi de çok hoşuma gitti, dikkat çekici ve güçlü bir isim" diye konuştu.

Mutluluğunu dile getiren usta oyuncu, "Güzel ve doğru hikayelerde buluşmak çok önemli." dedi.

Özge Özpirinçci ve Salih Bademci Venedik yolcusu

GÜÇLÜ BİR ANNE FİGÜRÜ

Gülenay Kalkan, Güller ve Günahlar dizisinde ailesine düşkün, onlar için fedakârlıktan kaçınmayan ancak zaman zaman tatlı-sert tavırlar sergileyen otoriter bir anne figürü olan Sevim karakterine hayat verecek.

Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği dizi; Murat Yıldırım ve Cemre Baysel gibi isimleri bir araya getiriyor.

Oyuncu kadrosunda ayrıca Oya Unustası, Serdar Orçin, Emel Çölgecen ve Ahmet Saraçoğlu gibi isimler yer alıyor.