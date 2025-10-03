Özge Özpirinçci ve Salih Bademci Venedik yolcusu

Özge Özpirinçci ve Salih Bademci Venedik yolcusu
Yayınlanma:
Sakıncalı dizisinin tanıtımı için beklenmedik bir rota belirlendi. Başrol oyuncuları Özge Özpirinçci ve Salih Bademci, diziyi dünyaya tanıtmak üzere Venedik'e gidiyor.

Gold Film'in yeni projesi Sakıncalı dizisinin çekimleri tüm hızıyla sürerken, dizi şimdiden uluslararası alanda dikkatleri üzerine çekmeye başladı.

İlk olarak Cannes'daki prestijli televizyon fuarı MIPCOM'da tanıtılması beklenen dizinin uluslararası prömiyeri, daha görkemli bir etkinlikle gerçekleşecek.

ozge-ozpirincci-ve-salih-bademci.jpg

Efsane oyuncu hayatını kaybettiEfsane oyuncu hayatını kaybetti

VENEDİK'TE "SAKINCALI" BİR GECE

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin dünya dağıtımını üstlenen Global Agency şirketinin organizasyonuyla, 12 Ekim'de Venedik'te görkemli bir sarayda özel bir tanıtım gecesi düzenlenecek.

Dizinin başrol oyuncuları Özge Özpirinçci ve Salih Bademci de bu özel gece için İstanbul'dan Venedik'e uçacak. Etkinlik, sadece oyuncuları değil, Cannes'daki MIPCOM fuarından özel uçakla Venedik'e getirilecek 50 yabancı alıcı şirket temsilcisini de ağırlayacak.

zge-ozpirincci-ve-salih-bademci-sakincali.jpg

Ebru Gündeş boşanır boşanmaz değiştirdiEbru Gündeş boşanır boşanmaz değiştirdi

Tanıtım kapsamında konuklara gondol seyahati, özel yemek ve after parti deneyimi sunulacak. Gecenin en önemli bölümü ise, yabancı alıcılara dizinin 30 dakikalık özel bölümünün izletileceği an olacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Derbi tekrarlanabilir: Yayıncı kuruluştan bomba iddia
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
7 milyonluk hata! 330 kat fazla maaş yatırdı bakın çalışanı ne yaptı?
7 milyonluk hata!
330 kat fazla maaş yatırdı, bakın çalışanı ne yaptı?
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
İLHAM VEREN BİR HİKAYE...
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
Antalya'da doğan kuzuyu görenler gözlerine inanamadı: Veterinerler anlam veremedi
Forbes onayladı: Dünyanın tarihte serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişisi
Forbes onayladı: Dünyanın tarihte serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişisi
Sinema severlere müjde: Bilet fiyatları o günler hep 120 TL olacak
BEDAŞ ilçe ilçe uyardı: İstanbul'un 12 ilçesinde 8 saatlik elektrik kesintileri yapılacak
Emekli ve memura yapılacak zammı açıkladı: TÜİK herkesi ters köşe yaptı
Sadettin Saran dayanamadı: Canlı yayına daldı
Magazin
Usta oyuncudan Dilan Polat'a tepki: O mesleğin ne olduğunu anlıyor mu?
Usta oyuncudan Dilan Polat'a tepki: O mesleğin ne olduğunu anlıyor mu?
Ebru Gündeş boşanır boşanmaz değiştirdi
Ebru Gündeş boşanır boşanmaz değiştirdi