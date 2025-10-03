Özge Özpirinçci ve Salih Bademci Venedik yolcusu

Gold Film'in yeni projesi Sakıncalı dizisinin çekimleri tüm hızıyla sürerken, dizi şimdiden uluslararası alanda dikkatleri üzerine çekmeye başladı.

İlk olarak Cannes'daki prestijli televizyon fuarı MIPCOM'da tanıtılması beklenen dizinin uluslararası prömiyeri, daha görkemli bir etkinlikle gerçekleşecek.

VENEDİK'TE "SAKINCALI" BİR GECE

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin dünya dağıtımını üstlenen Global Agency şirketinin organizasyonuyla, 12 Ekim'de Venedik'te görkemli bir sarayda özel bir tanıtım gecesi düzenlenecek.

Dizinin başrol oyuncuları Özge Özpirinçci ve Salih Bademci de bu özel gece için İstanbul'dan Venedik'e uçacak. Etkinlik, sadece oyuncuları değil, Cannes'daki MIPCOM fuarından özel uçakla Venedik'e getirilecek 50 yabancı alıcı şirket temsilcisini de ağırlayacak.

Tanıtım kapsamında konuklara gondol seyahati, özel yemek ve after parti deneyimi sunulacak. Gecenin en önemli bölümü ise, yabancı alıcılara dizinin 30 dakikalık özel bölümünün izletileceği an olacak.